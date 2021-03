Es hora de priorizar la vida de la mujer

Como retirar un apéndice. Así, o menos invasivo, es el procedimiento para lograr un aborto quirúrgico. Se expande la cérvix, se hace un raspado en el útero. En quince minutos, el médico termina el procedimiento y salva la vida de una mujer.

Este procedimiento, sin embargo, ha sido satanizado por razones que no apuntan al sentido común, ni a la medicina, sino a la emotividad irracional derivada de creencias religiosas premodernas. Se cree que la aleación microscópica de células provenientes de un hombre y una mujer es instantáneamente un ser humano, y como tal, debe protegerse como el don más sagrado de esa entidad superior denominada como "dios".



Esto ha derivado en que, incluso en clínicas donde el procedimiento es permitido, como Planned Parenthood, en EE. UU., decenas de fanáticos religiosos se congreguen a la entrada para insultar y hostilizar a las mujeres que asisten al centro médico para practicarse ese procedimiento.



También a nivel estatal se busca cortar el subsidio a esos centros hospitalarios donde los abortos no son sino un porcentaje menor de todo el espectro de servicios ofrecidos a la mujer.



El esoterismo se sigue enfrentando a la medicina y a los avances científicos, por ese imperativo de considerar a la mujer una máquina productora de neonatos. ¿Y dónde queda la voluntad de la mujer? Irrelevante. ¿Y su derecho a decidir por su propio cuerpo?



El cuerpo de la mujer le pertenece a su marido o al Estado.



Bajo esa lógica deshumanizante, las mujeres se han pasado los siglos introduciéndose ganchos de ropa, desesperadas, para terminar una aleación celular uterina indeseada. Miles de mujeres mueren cada año porque, a falta de clínicas que proporcionen el procedimiento aún en el siglo XXI, se ven obligadas a intentar métodos altamente riesgosos para su salud a fin de extirpar ese apéndice minúsculo adherido a su útero.



La religión tiene su espacio respetado en la sociedad, y ella también debe respetar otros espacios en los que no tiene cabida, como la ciencia y la medicina.



No podemos seguir enterrando mujeres que dieron su vida inútilmente porque se les negó un procedimiento que, practicado por un médico en una clínica, representa un riesgo infinitesimal.



Ya es hora de que en países como Colombia y Estados Unidos haya una despenalización total e irrestricta del aborto y que haya un castigo ejemplar para quienes atacan y hostilizan a las mujeres que buscan abortar, pues restringirlo no es sino la más brutal manifestación de violencia obstétrica. Ya es hora de que la vida de una mujer valga más que un sacramento; si no, el problema no es la mujer, el problema son los fundamentos de esa religión.



Appendix: Mi solidaridad irrestricta con las mujeres víctimas de acoso/abuso sexual dentro de las filas de partidos de izquierda en Colombia, que es, paradójicamente, el ala de la política donde deberían sentirse más respetadas y respaldadas. Las invito a unir sus voces y a denunciar a sus agresores.



María Antonia García de la Torre@caidadelatorre