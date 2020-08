Clases en pandemia

Ir a un salón de clases a finales de 2020 equivale a entrar a un campo minado: caminas por los senderos recomendados por los antiexplosivos, sigues los protocolos de seguridad, pero por dentro sabes que tal vez nada de lo que hagas sea suficiente. Peor aún: no solo puede que pises una mina, sino que la onda explosiva permanecería contigo durante semanas o meses, alcanzando a estudiantes, profesores, familiares o a cualquier desconocido que se te cruce por la calle.

Ir a un salón de clases puede ser de las últimas cosas que hagas en la vida. Pero en este inicio del año académico, estudiantes, profesores, personal de aseo y administrativo se dirigirán a los campus de cientos de universidades en Estados Unidos sin saber si llegarán vivos a Navidad.



La presión impuesta por el presidente ciertamente no ayuda: los gobernadores han visto horrorizados como Trump ha cortado presupuesto de los estados que no le hacen la venia. Ese corte de presupuesto, como castigo por no reverenciarlo —como si de un señor feudal se tratara—, tiene gravísimas repercusiones en todas las áreas sociales de esa región. Menos dinero federal implica menos presupuesto para sostener a los hospitales durante la pandemia, menos capital para sostener las universidades y colegios públicos, menos dinero que colapsaría una economía ya bastante debilitada.



De modo que una gran mayoría de universidades y colegios públicos no han tenido mayor alternativa que organizar clases presenciales —o híbridas, en su defecto—, víctimas de ese brutal chantaje de Donald Trump. Los científicos han disparado las alarmas, no solo enfatizando en las cifras sino en el comportamiento poco confiable de los estudiantes.



En primer lugar, solo sería seguro asistir masivamente a los campus si hubiera unos 40 casos por millón de habitantes, y en la actualidad Estados Unidos cuenta con 5,5 millones de casos que, sin embargo, no son una muestra representativa por el freno que ha impuesto Trump a los test. Realmente no se sabe cuántos infectados habrá en un salón de clases, y esta incertidumbre debería bastar para no mandar masivamente a millones de personas a espacios comunes contaminados.



En segundo lugar, científicos han alertado sobre la incapacidad cognitiva de jóvenes de 17 a 21 años de comportarse como adultos responsables. El problema es que todos los protocolos de seguridad dan por hecho que los estudiantes obedecerán, que usarán siempre mascarillas, que no harán fiestas ni asistirán masivamente a asados al lado de una piscina. No hace falta ser científico para prever el resultado. Ya algunas universidades públicas han reculado, como la Universidad de Carolina del Norte, al haber brotes de covid-19. Pero no deberían estar obligadas a abrir, pudiendo cerrar solo después de que se han infectado docenas o cientos de estudiantes y profesores.



Las directivas represoras y peligrosas provenientes de la Casa Blanca pondrán en peligro a millones de forma innecesaria, mientras Trump dice ante los 172.000 que ya han muerto: “Es lo que hay”.



Cabe resaltar la valentía de los miles de maestros, de los directores de departamentos y demás directivos que han enfrentado esta situación tan difícil arriesgando sus vidas y que han estado al frente del cañón defendiendo lo que realmente importa en una sociedad a pesar de las adversidades: la educación.



Esperemos que no se perpetúe por cuatro años más el gobierno de Donald Trump, pues sus políticas parecen diseñadas para destruir a quien está obligado a proteger: a los ciudadanos estadounidenses y a los millones de valiosos inmigrantes que hacen parte de la red educativa y social de ese país.



María Antonia García de la Torre@caidadelatorre