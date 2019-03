Beber hasta la muerte

Desde la entrada al apartamento se sentía el hedor. Por la puerta entreabierta se colaba el inconfundible almizcle del licor anisado. Al fondo se veía en la cocina una garrafa entera de aguardiente y, al lado de la cama, otro contenedor de vidrio con tan solo un tercio de líquido. La mujer se acercó a ver si su amigo estaba despierto; le habían dicho por teléfono que E. W. llevaba dos días sin comer y estaba tomando de esa garrafa como si fuera agua manantial.

E. había viajado a Colombia para beber hasta morir. Ella lo sabía, pero no podía sentarse en su oficina y esperar a que su amigo se fuera de este mundo, alcoholizado. Después de vaciar en el lavaplatos la garrafa que había al lado de la cama, logró, con gran dificultad, que él aceptara ir a la clínica en una ambulancia, en esa tarde lluviosa de la Bogotá de 2009.

El joven californiano pasó la noche bajo la vigilancia de enfermeras y médicos y a los pocos días regresó a su casa en Orange County. Siguieron siendo amigos entrañables, aunque en los últimos años él dejó de responder los mensajes que ella le enviaba. Un día, la mujer recibió un mensaje en el que le anunciaban que su amigo E. había muerto. Su hígado no había resistido más.



La desgracia de este joven nos muestra el rostro más crudo del consumo de alcohol: muchos se niegan a aceptar que una persona sí puede beber hasta morir. No hay nada de inofensivo en la forma compulsiva en que se toma en países como Colombia y Estados Unidos. La cultura de la cerveza, el ron y el aguardiente es un caldo de cultivo peligroso en el que muchos pueden perderse para siempre.



Aquellos que identifiquen en un familiar o amigo excesos en la bebida, no pueden asumir que es cosa de una noche o que no es su problema. Si tienen todavía la opción de ayudar, deben hacerlo para evitar el remordimiento de pensar “debí hacer más por él, pero ya es tarde, ya está muerto”.



Hoy solo quedan las cenizas de E.W. como testimonio de una adicción que lo devoró por dentro y que se lleva, poco a poco, a miles de hombres y mujeres.



¿Cuántos más caerán hasta que reconozcamos el verdadero peligro que subyace ese imperativo de beber cada vez que se celebra un logro personal, de asumir que el licor es parte del cortejo, de la interacción social o de las vacaciones? Es claro que beber con moderación no representa un riesgo tangible, pero una vez cruzado el límite es difícil volver atrás. Ojalá quienes se sienten atrapados por las bebidas alcohólicas pidan ayuda de inmediato, antes de que el licor acabe con sus relaciones personales y, tarde o temprano, con su propia vida.



