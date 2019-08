Había una vez una sociedad donde era aceptable darle un bofetón a la mujer si dejaba quemar la lasaña en el horno o si olvidaba lavar la ropa. Hace muy poco la expresión ‘algo habrá hecho’ surgía en conversaciones donde se comentaba la golpiza que un marido le había propinado a su mujer. Algo hizo ella para merecerlo, sin duda.

Hoy en día, la protección de la mujer se ha fortalecido al punto de convertir estas golpizas en un delito, si bien el camino para conseguir justicia sigue siendo tortuoso. El mismo fenómeno se reproduce en otras áreas que clasifican como violencia machista: las leyes se han aprobado, pero la sociedad sigue inclinada a justificar las acciones del hombre.



En el ámbito del acoso y abuso sexual, persiste la creencia de que las mujeres víctimas están mintiendo. Este convencimiento está reforzado por la milenaria campaña de desprestigio contra las féminas, según la cual destruimos ese bonito lugar llamado Paraíso y luego nos dedicamos a lloriquear a lo largo de la historia de la humanidad.



Una personalidad frágil, infantil, inestable, en especial durante los ‘desarreglos’ hormonales de la menstruación: así se ha retratado a la mujer desde el inicio de los tiempos. No sorprende, pues, que la sociedad no la considere un testigo creíble y que la acuse de inventárselo todo.

La empresa que más ha difundido esa imagen de la ‘arruina humanidades’, la Iglesia católica, sigue perpetuando el mensaje de que solo la privación absoluta de la sexualidad — con el ícono palomil de la Virgen María— lograría salvar a las ya condenadas e imperfectas hembras.



Por fortuna, algunos destellos de sentido común han surgido —de forma mayoritaria en países con altos índices educativos— que revelan lo que parecería obvio: no puede generalizarse un comportamiento solo por haber nacido con un orificio en lugar de un falo. La histeria es unisex, pero también lo es la sensatez.



Estos destellos de sentido común han empezado a desentrañar una gran cantidad de comportamientos sociales que han oprimido a las mujeres durante milenios, gracias a esa noción falsa de que el solo hecho de ser mujeres ya las hace acreedoras de todas las culpas y males de la humanidad. Golpizas, abuso sexual, asesinato, acoso, inequidad salarial, humillaciones públicas, escrutinio por su aspecto físico, maternidad forzada. La macabra lista contra la mujer es larga y abre el interrogante de quién es la verdadera víctima. Tal vez ese ser malévolo, esa bruja histérica, inestable y pecadora en realidad ha sufrido en un sistema que la ha privado de los más elementales derechos, entre ellos, el derecho a ser víctima, de no ser revictimizada, de ver a su victimario tras las rejas. El derecho a que le digan ‘te creo’.



Las mujeres que hoy denuncian abuso sexual, maltrato físico, acoso sexual y laboral lo hacen enfrentándose a esa doble victimización, pues la sociedad sigue dudando de su palabra, sigue con esa imagen de Eva —la bruja esa— comiéndose el fruto del árbol del conocimiento. Y como cada mujer encarna a esa fémina de dicha historia, para muchos ficticia, entonces, cada mujer que denuncie un abuso en realidad miente. Querrá fama, querrá hundir a ese hombre bueno, a ese líder del pueblo.



No, de hecho las falsas denuncias provenientes de las mujeres en casos de violencia machista son ínfimas por la simple razón de que ninguna mujer quiere someterse al escrutinio público que viene con su denuncia.



La labor de los hombres hoy en día, de esos hombres cansados de una sociedad machista y violenta contra las mujeres, es abrir los ojos y ver sin prejuicios que detrás de una mujer que denuncia abuso hay una víctima, que Eva es un personaje de ficción y que las brujas son tan reales como Petete. El abuso es un hecho incontrovertible, lo demás son fábulas.

@caidadelatorre