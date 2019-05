Alabama: hogar, amargo hogar

“Él no era violento cuando empezamos a salir —cuenta la joven—, su lado oscuro surgió cuando ya estaba enamorada, y me lavó el cerebro al punto de que no era consciente de que estaba en una relación de pareja que podría conducirme a la muerte. La última vez que nos vimos, me dio una golpiza y abusó de mí”.

Ginna Black, víctima de un violento abuso sexual por parte de su expareja que derivó en un embarazo no deseado, decidió compartir su historia hace pocos días en Pantsuit Nation. La motivó el brutal veto en Alabama a abortos en caso de violación e incesto, que fue aprobado en días pasados por el voto mayoritario del Senado en ese estado sureño.



La noticia generó una condena colectiva de ese claro ataque a las víctimas de violación, y cientos de mujeres como Ginna han compartido sus propias historias, a pesar del dolor que esto representa, como un intento colectivo por frenar este veto.



Los 25 senadores —todos ellos hombres blancos— que votaron a favor de esta restricción antediluviana ignoraron de forma deliberada que sus respetables creencias religiosas no pueden interferir en su labor como servidores públicos. Incluso, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dio el visto bueno a esta intromisión inadmisible de la Iglesia —a través del Estado— en el ámbito más privado y delicado de un ser humano: su propio cuerpo.

No sobra recordar lo evidente: Alabama hace parte de un país regido por una constitución inspirada en una nación laica y es deber de los funcionarios de cada estado honrar las leyes humanas en el Senado, limitando sus creencias religiosas a lugares de culto, los cuales, valga subrayar, proporciona esa misma constitución como derecho inalienable.



El quid de este asunto es que ellos, a pesar de tener ese derecho de expresar libremente sus creencias, están abusando de su poder al limitar las creencias de otros. Su abierto irrespeto a las reglas del juego de la democracia, además, pone en peligro de muerte a cientos de mujeres que acudirán a abortos ilegales e insalubres tras un abuso sexual. Por no hablar de aquellas que enfrentarían el horror de dar a luz al hijo de su abusador.



Colombia, consciente de esta situación de las mujeres víctimas de abuso sexual, aprobó el aborto en casos de violación hace más de una década, y esto ha salvado cientos de vidas.



Este retroceso en Alabama no es un caso aislado, se trata de un intento generalizado por restringir los derechos reproductivos de la mujer, gracias a la tendencia hiperconservadora del presidente Trump, la cual permea y valida las ideologías más retardatarias. No se puede permitir este desconocimiento de los derechos de la mujer, pues se sentaría un peligroso precedente que puede extenderse a escala nacional. Solo una resistencia sostenida de las mujeres —y el respaldo de los hombres progresistas— podrá garantizar la protección de las víctimas de violación y hará que el castigo no se siga enfocando en la víctima, sino en el victimario.

