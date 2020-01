Vivir con ella

“No ha sido fácil. La conozco desde que nació. No todas las personas cuentan con algo tan fiel como yo desde que comienzan a latir. Empecé a vivir de ella sin su autorización y sin importarme su inconsciencia ni su egocentrismo. Bebo de su sangre. Soy un parásito que ella ha aprendido a necesitar. Desde el principio, me aferré como un león en peligro al filo del acantilado que era la piel de sus primeras sensaciones y pensamientos. Eché mis raíces no solo en su cuerpo, sino en algo profundo de su personalidad, porque, más tarde, no pudo evitar pedirme ayuda para sentirse “ella misma”. Es raro. Nunca había pensado en ella, hasta hoy. No imaginé que pudiera pensar; soy una criatura que crece desmesuradamente como la maleza, de forma indeseada y caótica. Soy pura y dura voluntad de expansión, esa ansia congénita que padece el universo.

Asumo que no tengo conciencia porque siempre actúo de forma errática e irracional. No entiendo ni me gustan el orden, ni la ley ni los lazos. Yo sé ser libre porque nunca pienso. Ella, en cambio, cree que pensar es muy importante y es esclava de sus reflexiones.



Sé cómo engañarla y desconcertarla cuando espera mucho de mí. Me aprovecho porque ignora de qué estoy compuesto. Sin embargo, me toma por verdadero porque, cuando se siente demasiado liviana e insustancial y a punto de atravesar las paredes como un fantasma, se agarra de mí –como lo hice yo de sus bordes siendo león–, para comprobar que forma parte del mundo orgánico. Nos odiamos como solo los amantes saben hacerlo: destruyéndonos y volviendo a crearnos al momento siguiente.



Ella siente que es extraño vivir. Para mí, eso no es ni siquiera una pregunta. Soy a sus expensas y eso es suficiente para mi “razón” de estar en alguna parte. Aunque cada célula de mi anatomía esté muerta, me siento mucho más digno de la vida que ella. Me pregunto si podría sobrevivirla. Es extraño sentirse vital cuando el significado de vivir depende tan radicalmente de la existencia de otro.



He estado muerto por ella más de una vez, pero tengo el don de resucitar cuando me deja en paz. He resistido sus abusos con la nobleza que su propia alma no tiene. Ella afirma que no hay alma (lo repite tanto que cada vez le creo menos), pero me trata como si yo tuviera una. Felizmente, ser una mata de pelo –eso soy– parece tener más sentido que ser una mata de contradicciones”.