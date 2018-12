Qué es la política

Me encantaría que ustedes me ayudaran a completar este intento de respuesta.

No considero muy real declararse apolítico/a, aunque yo misma haya afirmado, entre tantas ligerezas que he dicho en Twitter, que me importan un carajo la derecha, la izquierda y el centro, con tal de que no le roben a la gente. Admito que el tema es más complejo que eso. Puedo estar equivocada, pero yo doy por sentado que no hay ningún asunto humano que no sea político. Por más que queramos desentendernos del espectáculo trágico-cómico en el que se convierte a veces la actividad política en el mundo, nuestra ropa, nuestro lenguaje, nuestra identidad, nuestras artes, por dar tan solo unos pocos ejemplos, son plataformas que dan crédito de lo legal, lo obsceno, lo insurrecto, lo “normal”; en fin, de todos los valores y lineamientos que se institucionalizan en las sociedades.



No somos tan autónomos como creemos. Nuestra personalidad también es una construcción política atravesada por la historia, ya sea para crear a partir de ella una revolución o para seguir perpetuando el orden concertado, pues se supone que la política es un concierto de voluntades orientadas al bien común. El individuo parece ser resultado de una convergencia de ideologías que ha heredado y transforma colectivamente para luego legitimarlas en las constituciones.



La política en estado puro se definiría como un ejercicio democrático de por sí. Así es como yo la entiendo. Pero, como vemos, el ser humano contamina todo lo que toca, y la política se asocia casi exclusivamente con la rapiña por el poder. (A propósito, uno de los lugares en donde con más evidencia se juega el poder político es el cuerpo de la mujer. Hay órganos que no le pertenecen a ella, sino al Estado). Pero, más allá de lo que dice el diccionario, uno de los libros políticos por excelencia, entre otras cosas, ¿qué sería la política en su versión ideal? (No quiero recurrir a mi manida alusión al arte).



La veo lejos de la guerra vulgar y caricaturesca entre fachos y mamertos, y sí cercana a una especie de apostolado, a una magnánima obra social en la que gobierno y poder no significan lo mismo, y a una estructura elástica que resiste fuerzas asimétricas y diversas. Qué pobre es la política cuando se limita solo a la lucha por el poder, pues a este siempre habrá que cuestionarlo y, sobre todo, ridiculizarlo, venga de donde venga.