Lo vergonzoso

De niña opinaba que el acto de comer era grotesco. (El origen de esto es todavía un misterio para mí.) Consideraba vergonzoso el solo hecho de masticar en público. Tal vez el tema de sentarse a comer perdió romanticismo cuando en el colegio me explicaron el proceso de la digestión, que comenzaba con el bolo alimenticio. ¡La palabra bolo me arruinó!

Hoy en día debo admitir que la actividad puramente mecánica que es comer me sigue pareciendo algo antiestética, por más urbanidad que le apliquen al asunto; lo digo por lo de la masticada, la profilaxis con la lengua y todas las muecas inevitables que hacemos para podernos tragar el famoso bolo.



A otros les pasa lo mismo con el sexo y otras necesidades cuya satisfacción nuestra cultura ha instituido que se lleve a cabo en privado. Todas ellas tienen por igual la dignidad natural que es impulsar el mantener vivo nuestro organismo y perpetuar nuestra prometedora especie mediante órganos que funcionan para eso. Entonces, llaman la atención las interpretaciones que se normalizan en los sistemas sociales para que lo relativo a esos instintos se catalogue como vergonzoso o no.

¿Por qué la imagen de personas teniendo sexo puro y duro nos resulta tan agresiva y no así ver un mundo de gente reunida en un lugar metiéndose carne en la boca para triturarla y engullirla?

¿Por qué la imagen de personas teniendo sexo puro y duro nos resulta tan agresiva y no así ver un mundo de gente reunida en un lugar metiéndose carne en la boca para triturarla y engullirla? En cuanto al acto sexual en sí, es obvio que no es como lo muestran en las películas románticas bien fotografiadas; ni siquiera el amor ni el propósito sagrado de hacer un hijo le quitan a esa actividad su carácter rudo por naturaleza.



El acto sexual sin adornos, de todos modos, no es propiamente elegante, raya en lo violento; de sutil no tiene nada. Si se muestra tal cual es, a muchos nos resulta desagradable verlo en toda su crudeza, así como me ocurre cuando me concentro en el acto puro de comer.



(Por cierto, comer también es un verbo con connotaciones sexuales que, aplicado en ese contexto, se oye procaz). Pareciera que la frontera que define lo pornográfico, es decir, lo sinvergüenza, es movediza, quizás política. Hay órganos del cuerpo que están proscritos por capricho, pues todos tienen una misión funcional vital. ¿Por qué ofende tanto ver algunos de esos órganos en el primerísimo primer plano de una toma cinematográfica? ¿Por qué el énfasis negativo en lo sexual o en lo escatológico? No me queda más espacio, sigan ustedes.



MARGARITA ROSA DE FRANCISCO