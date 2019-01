Un señor que no me conoce leyó mi columna titulada ‘El animal según Derrida’ y me mandó a dedicarme a “lo mío” en vez de pretender dar clases de filosofía. (¡Y yo que solo quiero ser alumna!). Poco le interesó la premisa central, que se refería a la reflexión de ese filósofo sobre el poder de sufrir de los animales. Su preocupación era mi supuesta irresponsabilidad por estar atreviéndome a nombrar a este monstruo del pensamiento sin tener una base académica. Como no es la primera vez que me dicen esto, les contesto a todos.



¿Qué es eso que llaman “lo mío”? Es posible que “lo de él” (agarremos al señor de ejemplo) sea completamente ajeno a lo mío y, asimismo, él debiera dedicarse a lo suyo con total exclusividad, materia que, obviamente, ignoro; lo que sí sé, para seguir su lógica, es que él no tendría por qué ocuparse de mí, pues yo no soy asunto de él, mientras que sí lo es, supongo, la imagen virtual que él ha construido sobre lo que cree que soy. Tal vez, según él, estoy profanando temas que no domino o que él considera dominio suyo o de otros o un terreno confiscado por la academia.



¿A qué clase de asuntos debo atender según este desconocido? Yo creería que las (¿metáforas?) que tanto me obsesionan, como la moral, el yo, la muerte, el animal, el poder, Dios, dios, la religión, la identidad, la mujer o la ética son cuestiones universales que le conciernen a todo el que se inquiete por ellas; una actriz y un zapatero tienen pleno derecho a tratarlas leyendo e interpretando a quien se les dé la gana, es más, me parecería interesante saber qué piensa sobre el yo o la moral la joven que me arregla las uñas en la peluquería.



Creo que todo lo que tenga que ver con el significado de la vida toca a todos los vivos. El hecho de que mis consideraciones o interpretaciones no sean brillantes o eruditas no les quita lo propias. Pero, en esta cultura psicótica del yo omnipotente, el señor da por cierta su lectura sobre lo que soy, para que con tanta seguridad me indique lo que debo hacer. (El creador del mundo no es Dios, ¡es el yo! ¡Se los juro!). Cuando alguien me dice “dedíquese a lo suyo”, ¿ese “suyo” no tendría más que ver con ese alguien que conmigo?



¿Qué puede ser más mío y más “responsable” que las preguntas sobre lo que sustenta mi forma de existir, pero que, a la larga, son las mismas que constituyen la base de la forma como existen los demás?