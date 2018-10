El argumento que no me cuadra de los que condenan el aborto es el de ‘la vida es sagrada’. ¿Por qué entonces no se lo aplican a TODO lo que atente contra ella? Me pregunto por qué la decisión íntima de una mujer de no continuar el proceso de gestación produce más escándalo que el estilo genocídico que históricamente han practicado los Estados para perpetuar su hegemonía, como es el de reclutar obligatoriamente a jóvenes para echarlos como carne de segunda a quemarse en la guerra.

Ese acto tan masculino y oficial que es penetrar tierras ajenas con ejércitos de víctimas a las que llaman soldados y héroes de la patria no lo consideran pecado, y se les dice ‘bajas’ a los asesinatos que se cometen en ese marco. Pero resulta que una mujer que renuncia a darle curso al desarrollo de un feto en su cuerpo sí es una criminal. Ese delito lo carga solo la mujer, pues el hombre que no quiere a su hijo y se desaparece no es más que un irresponsable.



No legalizar el aborto libre por miedo a que se vuelva un anticonceptivo es lo mismo que creer que por legalizar la droga se va a volver drogadicto todo el mundo. Tal vez el aborto como asunto de salud pública no sería elegido como anticonceptivo, porque es un proceso riesgoso. Pero ¿qué podemos esperar las mujeres de una lógica cultural cimentada en la Biblia, un libro fascinante pero lleno de símbolos misóginos que desde el Génesis ilustra la creación de la mujer a partir de la existencia del varón, reduciéndola a ser un ente sin potestad sobre su propio cuerpo ni derecho a una identidad independiente? ¿Qué nos enseñan los pasajes que cuentan cómo un padre sí puede sacrificar a su primogénito para negociar con un Dios chantajista?



La mujer es juzgada por “matar” a un ser humano potencial, mientras que en el hombre está representado el ‘deber divino y patriótico’ de asesinar a miles en acto y a la vista de todo el mundo, apoyado hasta por las leyes internacionales que acuñan expresiones aberrantes como ‘guerra humanitaria’. No, perdón, señoras y señores defensores de la vida, eso es lo que tiene de sospechoso la moral, que es creada a conveniencia de este falogocentrismo que nos tiene jodidas desde hace miles de años y a través del cual hacen pasar todo tipo de preceptos como si fueran universales y que, tristemente, las mujeres mismas, sus damnificadas directas, defienden sin darse cuenta.



MARGARITA ROSA DE FRANCISCO