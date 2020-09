Lugar: la casa de ella. El juego está planteado. Ambos saben para qué se encuentran ahí solos por primera vez. Ella siente que le corresponde hacer el próximo movimiento en el tablero de ajedrez (que no sabe jugar). Se aparta de él y se acuesta en su cama, vestida. Cree haberse enamorado de ese hombre que camina encorvado como un buitre desorientado y que da vueltas alrededor de la carne olorosa sin atreverse a probarla. Ha soñado con aquel carroñero de instinto atrofiado.

El sol de la tarde ha calentado el aire; el aroma de la carne es más intenso. Ella aguarda. Se acomoda en esa soledad tan femenina que supone esperar a un hombre. Parece que él temiera ese momento; es más, parece que fuera lo que más hubiera temido en su vida. Como soberano monarca del mundo, tal vez nunca contempló que era más fácil sostener aquellas casuales llamadas obscenas. Él camina un poco y empieza a mirar sus cosas y a tocarlas sin tocarlas, tratando de ignorar a la mujer que lo espera, por fin seducida, servida y troceada. Ella sigue anhelando que él actúe la gran escena de su poder, esa misma que él interpreta ante su corte de súbditos.



El día se va cansando; él sigue malgastando los preciosos minutos que quedan antes de salir para el supuesto compromiso. Mira su reloj de oro. No quedan muchos. Se sienta a los pies de la cama. Se acuesta sin quitarse los zapatos. Luego se gira hacia ella. La cubre torpemente con su cuerpo largo y un abrigo de paño (su capa de rey) tan adherido a él como las alas de un murciélago. Mirando hacia un costado, se abre la bragueta del pantalón. Ella le ayuda a su aparatoso performance subiéndose la falda. Trata de no mirarlo, así como está haciendo él. Ella siente vergüenza por los dos y por el mutuo deseo asfixiado, incapaz de alcanzar lo deseado. Él no es el mismo que le daba órdenes jadeando por teléfono ni el fanfarrón a quien ha oído referirse a las mujeres como muñecas uniformadas. Ahora ella ve un emperador espantado y trágico que, ocultando su desnudez, se siente morir de cobardía.



Como un tronco colosal y rígido, despeñado sobre ella, cierra los ojos; le clava en el cuello del vientre su espinoso pico de ave, y en un solo aleteo, repentino y fugaz, impele el licor más suyo, como escupiéndolo. Luego le dice: “No puedo creer que te lo metí”, como un joven estudiante de enfermería que recién ha aprendido a aplicar una vacuna. Se despiden.



Margarita Rosa de Francisco