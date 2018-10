El rol de la mujer

¿Cómo se dispone ese rol? ¿Quién decide cuál es el papel de la mujer? No dudo de que la escena social es una obra de teatro cuyo director es el sistema de poder que controla disciplinariamente a todos sus actores, diseñando, incluso, su propia subjetividad. Históricamente, a cada actor social se le han adjudicado unas guías que debe seguir para que la obra maestra de ese poder sea un espectáculo ‘decente’, convincente y que sirva a sus intereses del momento. En esa gran ópera hay actores de primera, segunda, tercera categoría y otros que ni siquiera alcanzan el estatus de extras, o mejor su eufemismo, ‘personal de apoyo’.

A lo largo del tiempo, las mujeres hemos interpretado un rol muy limitado y también hemos cumplido como ‘personal de apoyo’ para que los protagonistas, casi siempre masculinos, se luzcan. Pero la revolución feminista ha ido abriendo el camino para que los directores no tengan otra opción que revisar el guion. Aquí es donde no estaría mal mirar más de cerca, no vaya a ser que la escena en la que las mujeres se emancipan también la estén escribiendo los que se inventan las leyes, o sea, los mismos directores desde su normativa heterosexual.



¿Por qué no salirse por completo del libreto y avanzar hacia una instancia donde los géneros no tengan límites? ¿Por qué es necesario mantener ese binario hombre-mujer si el momento presente nos está mostrando otros géneros? La asignación hombre o mujer también es una norma impuesta (hay individuos que no se identifican con ninguna de las dos opciones, y a los directores les aterra), por eso podría ser realmente revolucionario zafarse de la identidad sexual, una ficción política, como lo reconoce la filósofa/o Paul Beatriz Preciado, investigadora y pensadora brillante de la teoría de género.



El feminismo como actor político y social es de una importancia innegable; yo pago lo que valga la boleta para verlo en acción, pero también quiero ver una escena que vaya más allá de un feminismo que se conforma con homologar sus conquistas con las de sus supuestos oponentes. Lo femenino es defendible también desde la diversidad, porque va más allá de una simple enunciación sexual. Como Preciado, quiero ver una escena en la cual se monten los actores que no figuran en el casting de género, acompañados por la causa feminista en una lucha por liberarse de los roles. Esa sí sería una verdadera emancipación.



MARGARITA ROSA DE FRANCISCO