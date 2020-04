Mi amigo lusovenezolano Juan Horacio de Freitas (en Twitter, @deFreitasJH), doctor en filosofía radicado en Madrid, me hizo caer en cuenta de algo con este trino: “Yo ando totalmente solo, confinado desde hace ya casi un mes en un espacio de 25 metros cuadrados. Tengo mucha suerte de contar con mis adornos, mis libros, mis pelis y mis juegos. Todo este mundo de cosas innecesarias. Sin estas cosas, pero con abrazos, no estaría mejor”.

También comentó un video en el que sale Ricardo Darín, actor argentino, reflexionando frente a la cámara sobre el sinsentido del consumo desenfrenado de “cosas innecesarias” y, en el fondo, el confort de una biblioteca atestada de libros, fotos y botellas de licores. Después pensé en mi columna de hace quince días, en la que me refiero a deshacernos de las “cosas innecesarias”. Me sentí estúpida cuando me vi repitiendo esa frase hecha y falsamente virtuosa.



Como el profesor me lo hizo ver, en mi casa –que ahora limpio tanto– hay cosas que no quiero botar a la basura y que no necesito. Más o menos las mismas de Darín: libros, fotos, y otras como toda la ropa que me ha hecho mi mamá. Me cuenta el profesor que ni siquiera los cínicos de la Antigüedad, practicantes de aquella escuela de pensamiento que promovía el vivir con lo básico –no tenían casa y andaban descalzos por la calle–, soltaban el báculo, cuyo significado, entre otros muy prácticos, también podía ser casi religioso y político.



Aun los ascetas, con sus ayunos y frugalidades, depositan su fe en un objeto innecesario que cargan de valor. Parece ser que, más que las cosas mismas, lo que necesitamos es que estas signifiquen.



Quizás la más acuciante necesidad del ser humano sea llenarlo todo de sentido, ya que una vida con lo estrictamente necesario para mantener el cuerpo vivo no le permite verse como el animal distinto y especial que cree ser. El profesor De Freitas me hace pensar que sin esas cosas innecesarias que volvemos sagradas, el hombre no soportaría confrontar su existir profano y despojado.



Es posible que la verdadera necesidad del hombre para mantenerse vivo sea crear símbolos, pues para vivir como los otros animales (¿los únicos capaces de vivir con lo necesario?) habría que obliterar esa voluntad tan humana. Si no fuera por lo simbólico que hay detrás de lo innecesario, preferiríamos morir, aun teniendo lo justo para sobrevivir.



Margarita Rosa de Francisco