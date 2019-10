Claudia López

Desde que empezó a denunciar la ‘parapolítica’ en el Senado me interesé por ella como ser humano y como funcionaria; por eso me vendió totalmente su cruzada anticorrupción. Cuando la oía cantarle la tabla a aquella comparsa de congresistas que terminaron en la cárcel, consideré su combatividad en ese medio tan agresivo y masculino como una conquista política en nombre de las mujeres que todavía le agradezco, aunque la haya visto infantilizada en un video recibiendo la bendición patriarcal de su mentor Mockus. También me sentí reconfortada por su tono de voz tan criticado, que en esa tribuna solitaria del Congreso a mí me sonaba a grito, sí; pero a ese grito que solo nace del instinto de las mujeres que defienden a dentelladas un nido, un proyecto, un hijo. Como cualquier ciudadana desesperanzada, muchas veces me dije: ojalá, algún día, esta mujer u otra con este nivel de valentía y determinación llegue a ser presidenta de Colombia.

De lo que conozco de su historia personal me gusta que sea hija de un campesino y una maestra de escuela pública, que sea la mayor de seis hermanos y haya ayudado a criarlos, que haya padecido la hostilidad de la Bogotá cotidiana y urbana desde que nació, que su pareja sea la gran senadora Angélica Lozano, que le guste hacer deporte, que adore a los animales, que le encante bailar. También celebro su disciplina académica, su doctorado en Ciencias Políticas y que, en toda su sólida trayectoria en el sector público, esa sí, nunca se haya robado un peso.

La veo, a pesar de sus innegables contradicciones, traspiés y equivocaciones, en un lugar más interesante que el de sus tres compañeros de contienda, bajos en energía y pobres en personalidad FACEBOOK

En cuanto a su programa, se lo compro casi todo, pues me preocupan la confusión que me genera la discusión alrededor del metro elevado y los poderosos argumentos de sus opositores con respecto a su licitación irregular. Ahí es cuando quisiera que resurgiera la mujer sola de la tribuna como una fiera o una superheroína y embistiera en contra de los manejos engañosos de ese caso y de cualquiera en el que no se respete el dinero público.



Elegir a un gobernante es un acto de posverdad. Estando consciente de eso, la veo, a pesar de sus innegables contradicciones, traspiés y equivocaciones, en un lugar más interesante que el de sus tres compañeros de contienda, bajos en energía y pobres en personalidad: Galán y Uribe Turbay, dos delfines sin identidad propia, y Hollman, un hombre al que se le siente ajena “la política del amor”.



Si ganara la mujer sola de la tribuna...