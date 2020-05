Tu opinión es muy valiosa para nosotros

Dejé de escribir esta columna de opinión por varias semanas porque me abrumaron las opiniones de todo el mundo. No solo las de columnistas, científicos, economistas, políticos, ‘influencers’ y ‘youtubers’. La mía misma también. Fue una oportunidad perfecta para señalar con el dedo índice a muchos allá afuera, pero también para darme cuenta de que otros tres dedos estaban apuntando hacia mí.

Que si tapabocas o no, que si ‘pico y género’ o ‘género y pico’, que si cocinar o pedir domicilio, que si salvar vidas o salvar la economía, que si salvar la economía para salvar vidas, que la curva esto, que la curva lo otro, que si es momento de aprender un instrumento o de leer un libro, que si los zapatos afuera o a la entrada, que si jabón o alcohol, que si alcohol o marihuana…



No nos cabe una jodida opinión más en la cabeza. Por eso, mi única opinión en este momento es el silencio. Tomo lo que me sirve y dejo lo que no sin entrar en discusiones con nadie. Trato de ayudar a los que están cerca de mí y contesto con carita con ojos de estrella a cualquier video o meme que me manden (porque tampoco me caben más, ni en el celular ni en la cabeza). Me dedico a leer y a darles a otros el inmenso privilegio de ayudarse con la lectura, a través de mis terapias literarias.

Aislarse también significa abrir la puerta para salir adentro y empezar a poner en orden mi espacio interior, y acomodar todas las provisiones que tengo ahí guardadas. Y callarme de una buena vez la jeta, para dejar que los demás opinen como los grandes pronosticadores de sucesos y controladores del mundo que son. ‘Say no more’.



