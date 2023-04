Cositas que odio de la sororidad

… Y de mí, por qué no aceptarlo, y de esta sociedad tan condescendiente. La cosa ha escalado de manera inconmensurable desde que las mujeres nos dimos cuenta de que el agua moja y somos ‘sororas’, por no llamarnos ‘hermana’, como toda la vida ha llamado mi mamá a sus congéneres de confianza (a las de otra ‘casta’ las llama ‘mijita’, y eso que mi mamá fue criada por librepensadores a orillas de la laguna de Tota. Seguro la maña le vino después, cuando le tocó acoplarse a la familia de mi papá, en donde no solo había un machismo recalcitrante, sino un racismo tipo ‘negro ni el teléfono’). El caso es que odio más otras mañas que no son las de ella sino las mías. Esta en particular fue afianzándose sin darme cuenta hasta hoy, en que me percato de que me siento hastiada, empalagada.

Vayan sabiendo que por querer contarles una cosa les voy a contar otra (los gajes de ser una narradora innata sin orden ni método). Siento fascinación por la palabra empalagoso desde que leí, en Historia secreta de las palabras, que no solo designaba algo que causa indigestión o hastío, sino el acto de hacerse a la mar o de alejarse mucho de la costa y encontrarse rodeado de agua, y que luego devino en el acto de ‘empantanarse’. El sufijo ‘oso’ (del latín osus) indica abundancia, mientras que el resto de la palabra viene del latín palagus (mar adentro, alta mar).

Y no me detengo a contarle este hallazgo por mera casualidad ni dispersión, sino porque es precisamente ese exceso de zalamería y dulzura con la que nos andamos hablando hoy entre mujeres lo que más estoy odiando de la sororidad y de mi propia manera de asumirla. Sí, bellas, aceptémoslo. Se nos va la mano a la hora de querernos en público, muñecas, especialmente en redes sociales, mis hermosas.

Justo hoy leí con emoción la publicación de una de mis mejores amigas desde que tengo como 11 años. Publicó un libro que me muero por leer de una sola sentada (aunque sé que la gente entrañable que nos lee siempre va a encontrar en nuestros libros un periódico de ayer, porque nos conoce como conoce su ombligo y la planta de su pie). El caso: me emocionó la noticia porque siempre he creído que ella es mucho más de lo que quería ser y que había refundido su esencia por andar buscando la fama en televisión.

Quise ponerle un comentario que pudiera expresar lo que siento por el logro de una amiga de antaño, pero me encontré con una ráfaga de frases hechas en donde otras mujeres querían expresar su emoción (igualmente válida a la mía, por supuesto) con calificativos que nos hemos acostumbrado a utilizar en todos los ámbitos de nuestras vidas (el público, el profesional, el privado, las redes sociales, etc.) y para referirnos a cualquiera. De tanto usar estos motes especialísimos porque sí, porque no o porque también, no solo han perdido su fuerza, sino que se han vuelto paisaje.

Novio me ha criticado fuertemente esta tendencia y nunca le paré bolas hasta hoy. Palabras como bebé (o el aún más detestable baby en inglés), amiga, muñeca, hermosa, bella y similares pierden por completo su intención. Si todas somos bellas, bebés, amigas y hermosas, ninguna lo es de manera particular. Ni qué decir ya de esa maldita costumbre que tenemos también de llamarnos entre nosotras con el posesivo ‘mi’ (mi Lali bella, mi Moni hermosa, mi baby). El enmelocote es más que evidente, ¿verdad? empezando porque nadie es de nosotros y si quisiéramos darle un lugar especial en nuestro corazón a alguien (por ejemplo Moni de mis amores), esos ‘álguienes’ serían limitados y estarían contados con los dedos de una o, si acaso, dos manos.

A lo mejor escoger a quién llamamos así con más selectividad pueda resignificar aquellas palabras y revestirlas de nuevo con la profundidad que merecen. ¡Estoy ‘hasta aquí’ de las palabras bonitas que tenemos para decirnos entre mujeres! Me hacen sentir en las redes como en su origen se sentían los fenicios, grandes navegantes, al adentrarse demasiado en el mar, solo que en su caso las profundidades eran reales y en el nuestro el empalague es más bien pandito… no es un mar de zalamería: es un charco edulcorado y espeso como la melaza.

Por todo lo anterior, me declaro enemiga de los apelativos excesivamente amorosos porque, en mi caso (y no lo espero de ustedes, bebés), quisiera que el amor y la admiración por mis amigas siga siendo algo tan sagrado, valioso y raro, que podamos seguir sintiéndonos honradas de tener las amigas que tenemos y no otras.

No, mis bellas, no somos cualquier hermosa más en la vida de otra hermosa.

MARGARITA POSADA

