Degradación ambiental y amenaza climática

Alarma en Colombia por contaminación del aire en ciudades. Efectos similares registran diversas ciudades del planeta. Es imperativo erradicar o sustituir fuentes de contaminación y verificar resultados.

No obstante las evidencias de la contaminación ambiental y de la amenaza climática, gobiernos, instituciones y sociedad subvaloran la amenaza y prefieren ignorar el problema para no afectar los intereses empresariales y el consumismo.



Es lo que ocurre con el actual gobierno de EE. UU. y otros que asumen posiciones de indiferencia, quizá por congraciarse con el compulsivo y obsesivo gobernante que defiende los intereses de pocos contra los derechos de las mayorías.



La contaminación del aire y la amenaza climática pueden reducirse y controlarse si los gobiernos toman decisiones específicas al respecto, con carácter de políticas de Estado, y las hacen cumplir estrictamente.



Los mayores responsables de la amenaza climática son los países más desarrollados, y los más vulnerables, los de menor desarrollo.

La amenaza y sus efectos no deben tratarse como asunto puntual. Son globales y crecientes, mientras no se controlen las causas que las generan.



Debido a las características de las fuentes y procesos que las generan, las medidas de control exigen sustitución puntual de fuentes de mayor generación, como los carburantes fósiles, al igual que decisiones sobre producción, uso y comercialización de vehículos de combustión interna.



El consumo de carburantes fósiles es el mayor generador de CO2.



El consumo planetario de petróleo superó en el 2018 los 90 millones de barriles/día. El 80 % se destinó a producción de carburantes. En Colombia, el consumo medio de combustibles superó los 275.000 barriles por día.



La demanda de carburantes es creciente tanto en Colombia como en el resto de naciones. Obedece al crecimiento de la oferta y demanda de equipos automotores, consumidores de carburantes fósiles.



Tanto Bogotá como otras ciudades que frecuentemente afrontan agudización de la contaminación del aire disponen de indicadores sobre niveles de contaminación y de sus principales generadores.



Registros recientes indican que un articulado tradicional de TM (Bogotá) consume en promedio 1.400 galones de ACPM por mes, con recorrido medio diario de 300 kilómetros, y produce 11,25 toneladas equivalentes de CO2 en el mismo periodo. Es información suficiente para lograr conclusiones y tomar decisiones. Además, muchos equipos articulados, biarticulados y del SITP tienen deficiencias graves de combustión interna (chimeneas), circunstancia que aumenta la emisión de CO2 y otros gases. Son deficiencias corregibles 100 % y obedecen a un inadecuado mantenimiento.



Igual ocurre con otros equipos de carga y pasajeros, los cuales carecen generalmente de control efectivo de parte de la autoridad correspondiente.



Hay certidumbre sobre generadores de gases contaminantes y de efecto invernadero, en especial CO2, óxido de nitrógeno y metano. Son generados por consumo de productos fósiles principalmente: carbón, petróleo y gas. Calculan que aportan el 98,9 % de los gases de efecto invernadero.



La alarma por desbordados niveles de contaminación del aire, en algunas ciudades, debe traducirse en un control de causas que, a su vez, debe articularse con los generadores de la amenaza climática.



El Panel Internacional sobre Cambio Climático –IPCC–, COP24 del 2018 (Polonia), fijó meta máxima y punto de inflexión de crecimiento (1,5 °C) de temperatura respecto a la media preindustrial (15 °C). La consideran meta extrema, para poder conjurar el riesgo de una catástrofe ambiental a final de siglo. No debe tomarse como simple dato histórico.



Registros recientes indican que en los últimos 30 años, hasta 2018, la temperatura media global aumentó 0,8 °C.



Son resultados que singularizan la amenaza climática y deben motivar a todos los gobiernos a tomar decisión.



Los efectos del problema son evidentes. Calores sofocantes durante mayores periodos del día y del año, reducción de fuentes superficiales de agua y manantiales, racionamiento en abastecimiento de agua, derretimiento de glaciares, crisis en producción agropecuaria, etc.



La comunidad mundial, gobiernos, instituciones, empresarios deben asumir responsabilidades y tomar decisiones urgentes al respecto.



Es pertinente tener en cuenta que la generación de energía eléctrica mediante energía solar es menos costosa que las de otras fuentes.



La Administración Distrital de Bogotá tuvo la oportunidad de hacer reposición del equipo de transporte público diésel por equipos 100 % de cero emisiones de CO2, y no lo hizo.



El uso de gas como carburante está demostrado que solo reduce el 50 % de generación de CO2 respecto al uso de diésel.



Es posible renegociar las adjudicaciones de las recientes licitaciones, a través análisis razonable de costos, compensaciones y cronograma de ingreso de los nuevos equipos, para hacer la reposición 100 % de cero emisiones de CO2.



El Gobierno Nacional y el Congreso deben reglamentar en todo el país la reposición del equipo automotor de carga y pasajeros por equipos cero emisiones de CO2 a partir de, a más tardar, el 2020.



Si toda la comunidad global y sus representantes en el poder son conscientes de la degradación del medioambiente y de la amenaza climática, es posible responder positivamente a los presagios catastróficos y consecuencias del terrible calentamiento global.