Romperse por lo más frágil

La región no termina de salir de la pandemia y lo que vamos viendo es desolador. A mediados de 2021, la mitad de los hogares no había recuperado su nivel de ingreso prepandemia y en uno de cada cuatro alguien había pasado un día sin comer en el último mes por falta de recursos. Esto, no obstante los esfuerzos de los gobiernos para llevar ayudas a los hogares que perdieron sus ingresos de un día para otro con el aislamiento forzado para prevenir el contagio. La verdad es que contener la caída de los hogares en la pobreza en el momento del choque era un desafío inmenso, por la fragilidad del punto de partida.



La fuerza de trabajo en la región se encuentra desproporcionadamente concentrada en el autoempleo y en negocios muy pequeños, de menos de 5 trabajadores. Esto se ha normalizado, pero es atípico y poco saludable. Está asociado con baja probabilidad de adquisición de habilidades en el trabajo, bajos ingresos y desprotección a nivel individual, así como con desigualdad y bajas tasas de crecimiento económico a nivel agregado.



La mayoría de los trabajadores por cuenta propia u ocupados en negocios muy pequeños es informal y no tiene ninguna protección ante el desempleo. Esa informalidad significa, además, la invisibilidad ante el Estado. Durante la pandemia, los gobiernos respondieron con lo que tenían, que eran los directorios que se utilizan para llevar la asistencia del Estado a los más pobres. Pero muchos de quienes perdieron sus ingresos no aparecen en estos registros porque no estaban entre los más pobres antes de la pandemia y fue imposible encontrarlos. Colombia no es una excepción. El país hizo un esfuerzo enorme por mejorar sus bases de datos en tiempo récord y llegar al mayor número posible de gente con las ayudas. Pero por los resultados sabemos que el esfuerzo no fue suficiente.

Al inicio de la pandemia se volcó la mirada hacia quienes perdieron sus trabajos y quedaron en el desempleo o desistieron de la búsqueda de trabajo y se fueron a la inactividad. Quince meses después vemos que los nuevos inactivos no son madres con hijos dependientes, sino mayoritariamente trabajadores con niveles bajos de escolaridad, sin hijos. Y los tránsitos a la inactividad han estado acompañados por grandes movimientos en la dirección opuesta, desde la inactividad hacia el trabajo.

Mucha gente que antes no lo hacía se vio obligada a trabajar para no caer en la pobreza, incluidas muchas madres con hijos dependientes. Sabemos que la mayoría de los nuevos ocupados aterrizó en la informalidad, en el autoempleo y en negocios muy pequeños, y que buena parte es gente que abandonó para siempre el sistema educativo. Los que se golpearon más con esta crisis fueron los más pobres. De aquí no sale nada bueno.



El mundo habría sido distinto si, como ocurre en Estados Unidos y en los países más desarrollados, la mayoría de los trabajadores se hubiera encontrado en empresas sólidas de 10 o más trabajadores y protegida por un seguro de desempleo cuando comenzó la pandemia. Con la totalidad de los trabajadores en el radar, el rol de la asistencia social habría sido marginal y factible.



Abordar lo que está detrás de la forma como se organiza el trabajo en nuestros países es esencial para entrar en una senda de crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de la gente. Hay dos cosas de las que tendrían que estar hablando los gobiernos y los candidatos en toda la región: la regulación de los mercados laborales (incluida la manera como se han concebido nuestros sistemas de seguridad social) y la calidad de los sistemas educativos, que está en la raíz de tantas desigualdades y podría ser el origen de grandes transformaciones en la dirección correcta.

MARCELA MELÉNDEZ

