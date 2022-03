Puntos de encuentro

La inmediatez de las comunicaciones que permite hoy en día la tecnología, y los algoritmos que, en mala hora, sin que lo sepamos y sin nuestra autorización, explotan lo peor de nuestra humanidad –ese espacio mental que se detiene excesivamente en lo que nos parece malo o nos asusta– son un coctel explosivo. A todas las horas del día estamos siendo bombardeados con historias sobre lo que nos separa. Muchas de ellas (demasiadas), en 120 caracteres. Nunca hablamos de lo que nos une. El llamado a la indignación, el insulto o la burla a la persona que piensa distinto, el regaño a la persona que en nuestra opinión se equivoca nos calan como nada. De alguna forma nos reivindican. Apuntar nuestro dedo acusador en dirección opuesta a donde nos encontramos nos da la patética alegría que produce sentirnos buenos cuando tachamos a otros.



(También le puede interesar: Iguales pero distintas)



Por supuesto, a veces es necesario ocupar en una discusión la orilla contraria. Por supuesto, a veces es necesario alzar la voz para defender lo que creemos. Pero hay que cuidarse de darle el lugar central en nuestras sociedades y en nuestras vidas al tribalismo que nos segrega en grupos y nos ubica en lugares imposibles de encuentro. Los caminos hacia el bienestar y el desarrollo se construyen entre personas que no todas piensan lo mismo, pero identifican nortes comunes y concentran la atención en lo que las une.

A la hora de votar hay que pensar en quién es la persona con mayor capacidad para unirnos en torno a los objetivos comunes y tender puentes entre extremos opuestos. FACEBOOK

TWITTER

Es más lo que nos une que lo que nos separa, incluso cuando nos encontramos en extremos ideológicos opuestos o pertenecemos a grupos muy distintos de la población. Es solo que nos hemos puesto unos lentes que no permiten verlo. Por ejemplo, en América Latina la inmensa mayoría –81 de cada 100 personas– piensa que la distribución del ingreso en su país es injusta. Y lo piensan en una alta proporción las personas que se ven a sí mismas entre las más adineradas –72 de cada 100–.

No es cierto que la percepción de injusticia la tengan solamente los que se sienten más pobres (tampoco es cierto que todos los que se sienten muy pobres perciban como injusta la desigualdad en la distribución del ingreso). Los datos suelen contradecir la versión simplificadora del mundo que nos ubica en grupos por nuestras preferencias políticas. Como este hay una multitud de ejemplos. Vean los datos de Latinobarómetro en el segundo capítulo del informe regional del Pnud sobre percepciones de la desigualdad.



Cuando en la conversación se destaca el desencuentro entre posturas opuestas, se ignora la granularidad que puede haber, y con frecuencia hay, en el medio. Es evidente que este es el juego en una mal entendida competencia política. Al contendor hay que pintarlo como lo peor, con o sin justicia, para aprovechar, como en el caso del algoritmo, lo peor de la especie humana: al electorado es mejor hacerle olvidar que entre el blanco y el negro puede haber infinitos tonos de gris. El resultado peligroso es que terminamos divididos en bandos, que hacen difícil después tender puentes para unir fuerzas y luchar juntos por lo que nos une.



No hay en Colombia ni en ningún país del mundo alguien que no quiera vivir en una sociedad en paz. No hay una persona a la que no le duela el corazón de saber que otra pasa hambre. No hay una que celebre el asesinato de otra, excepto, tal vez, el criminal que lo comete. Hay grandes acuerdos en torno a cosas fundamentales que nos permitirían andar hacia adelante, si no dejamos que nos dividan en grupos. Colombia tiene en las próximas semanas unas elecciones que serán definitivas para enfrentar el futuro. Y tiene alternativas buenas de donde elegir, incluso si ninguna es perfecta. A la hora de votar hay que pensar en quién es la persona con mayor capacidad para unirnos en torno a los objetivos comunes y tender puentes entre extremos opuestos.

Esa que, burlando los algoritmos (y cuidándose de los estrategas políticos), se empeñe en gobernar sacando lo mejor y no lo peor de nuestra naturaleza humana.

MARCELA MELÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Marcela Meléndez en EL TIEMPO, aquí)