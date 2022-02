¿Por qué una pensión universal?

La carencia de recursos para cubrir necesidades básicas o la dependencia de otros para cubrirlas son dimensiones aterradoras de la desprotección en la vejez. Son también un riesgo al que están expuestas la mayoría de las personas en la región. Colombia no es una excepción. Los sistemas de pensiones con los que contamos no funcionan bien.



En primer lugar, la normativa que enmarca desde su creación los sistemas de pensiones contributivos excluye a una parte de la población de la posibilidad de afiliación. En algunos países están excluidos, por ejemplo, los trabajadores rurales. En otros, los trabajadores independientes. En Colombia, estos últimos están obligados a contribuir si sus ingresos mensuales son iguales o superiores a un salario mínimo, o pueden afiliarse, aunque ganen menos, siempre y cuando coticen sobre una base igual al salario mínimo. Esta disposición excluye de la formalidad de facto a un tercio de los trabajadores, que, para vincularse al sistema contributivo de pensiones, tendrían que pagar un costo exorbitante como proporción de su ingreso.



Como los marcos legales excluyen a muchos trabajadores, los gobiernos han reaccionado con la creación de sistemas de pensiones no contributivos para atender a la población que queda por fuera: usualmente, los más pobres. Estos sistemas, con contadas excepciones, no alcanzan a llegar a la totalidad de los adultos mayores descubiertos y suelen entregar mesadas supremamente bajas en términos relativos. En Colombia, la mesada que entrega el programa Colombia Mayor es equivalente a 9 % de un salario mínimo (80.000 pesos). De una manera caprichosa, la disposición constitucional que impide la existencia de pensiones inferiores al salario mínimo no se aplica a las mesadas pensionales de los más pobres –que son, en efecto, mesadas pensionales, aunque las llamemos distinto–.

En segundo lugar, los sistemas contributivos de pensiones no reconocen que los trabajadores transitan muchas veces entre la formalidad y la informalidad a lo largo de sus vidas. El resultado de estos tránsitos es que pocos logran cotizar el número de semanas que se les exigen para pensionarse. En Colombia, los trabajadores cotizan en promedio el 43 por ciento del tiempo desde que entran por primera vez en el sistema contributivo de pensiones. A esa tasa necesitarían mantenerse en el sistema alrededor de 50 años, más del doble de tiempo de lo que actualmente se les exige, para acceder a una pensión. Los trabajadores más pobres tienen frecuencias de cotización menores que los de mayores ingresos. O sea, tienen menor probabilidad de pensionarse. Y los más ricos, que consiguen pensionarse con mayor frecuencia, cuando se pensionan reciben grandes subsidios del erario en muchos de nuestros países. En esto, Colombia tampoco es una excepción.



Repensar la protección ante la longevidad es prioritario. Los sistemas contributivos de pensiones son un fracaso, porque no sirven para pensionar a la mayoría de la gente. La conversación relevante va más allá de si un sistema contributivo de pensiones o el otro. Requiere pensar cómo transitamos hacia un sistema de seguridad social universal que proteja a toda la población sin base en el estatus laboral y sin excluir de la protección o dar un tratamiento desigual a los más pobres. ¿Cuál es el punto de partida? Nuestros países comienzan a hablar de una pensión universal ciudadana, con cargo al presupuesto nacional. En efecto, el piso de esa pensión universal tiene el potencial de mejorar el bienestar de millones de personas y es correcto comenzar a considerar seriamente un tránsito en esa dirección. Para hacerlo es necesario responder cuatro preguntas: cuál es la edad a partir de la cual se entregaría, cuál es el valor de esa pensión ciudadana que es posible financiar, qué tratamiento se daría durante el período de transición a quienes ya tienen una pensión contributiva y cuál sería la fuente para financiar el gasto adicional necesario. El documento aportado por el Pnud a la Misión de Empleo de Colombia entrega elementos para dar esta conversación.

