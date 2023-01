Asegurar el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas durante la vejez, cuando la capacidad de generación de ingresos disminuye, es una preocupación que compartimos todos. La perspectiva de carencia o dependencia de otros en la vejez es aterradora para cualquiera. Por esto todos gobiernos diseñan esquemas para proteger a las personas al final de su vida.



Bajo el supuesto de que las personas trabajan y devengan un ingreso durante su vida adulta, los sistemas de pensión suelen concebirse como sistemas de ahorro a lo largo de la vida laboral. Esto funciona muy bien cuando las personas realizan aportes a sus cuentas de ahorro pensional cada mes de manera sistemática, y la mesada pensional que reciben al final de la vida laboral es proporcional al tiempo durante el cual se ha realizado ese ahorro, al porcentaje del ingreso que se ha ahorrado y a la rentabilidad justa de una inversión de bajo riesgo, como la que es razonable realizar con unos recursos que no querrían perderse.

El resultado en estos casos es una mesada pensional mucho menor que el ingreso laboral devengado durante los años de actividad, y es normal que lo sea. El tamaño de una pensión contributiva bien diseñada depende del tamaño del ahorro y del número de años que debe durar la pensión. A medida que aumenta la esperanza de vida, se requiere ahorrar más o por más tiempo para mantener el valor de la mesada pensional esperada, o aceptar una mesada pensional menor.

Lo primero que no ocurre en Colombia es que todas las personas realicen un ahorro pensional sistemático. El sistema está diseñado de modo que solo están obligados a realizar un ahorro pensional quienes ganan mensualmente un salario mínimo o más y 5 de cada 10 trabajadores colombianos ganan menos del mínimo.

Los trabajadores por cuenta propia pueden realizar un ahorro voluntario, pero hacerlo bajo los parámetros del sistema actual es impagable. Un trabajador que gane mensualmente medio salario mínimo tendría que aportar dos terceras partes de su ingreso a su cuenta de ahorro pensional cada mes. Y son muchísimos los trabajadores colombianos que ganan medio salario mínimo o menos. Solo que no los tenemos en el radar porque la conversación ha estado históricamente tomada por el salario mínimo, bajo el supuesto errado de que cuando se habla del mínimo se habla de los más pobres. Los invito a consultar la distribución del ingreso laboral en Colombia.

Además, quienes trabajan en mejores condiciones suelen entrar y salir del sistema de ahorro pensional múltiples veces. La consecuencia es que la mayoría no logra cumplir con los requisitos para obtener una pensión al final. Y no he nombrado a las mujeres que dedican sus días a los trabajos de cuidado y a los trabajos domésticos no remunerados y que no tienen un ingreso propio sobre el cual aportar. La protección en la vejez es claramente deficitaria en Colombia. Solo 2 de cada 10 trabajadores se pensionan, y quienes lo consiguen suelen ser los trabajadores de ingresos más altos que, además, reciben pensiones inmensamente subsidiadas por el fisco (porque no corresponden en tamaño a los parámetros del sistema que las produjo).

¿Una pensión universal ciudadana? Por supuesto que esa es la respuesta. La pregunta es cómo pagarla. Definitivamente no es trasladando los recursos de los ahorradores del sistema de ahorro individual a Colpensiones. Eso es una mala idea, pero no porque vaya a haber una expropiación de esos recursos, como piensan algunos. Al final, los ahorradores los recibirían de vuelta aumentados con enormes subsidios a costa de los contribuyentes. Es mala idea, porque no soluciona ninguno de los problemas de fondo del sistema y en cambio crea un problema fiscal en el futuro –es una patadita del problema hacia delante–. La Misión de Empleo dejó un diagnóstico claro y luces sobre el camino de una reforma pensional que realmente alcance a la mayoría de los colombianos y no solamente a la minoría más privilegiada, para la que se ha gobernado siempre.

MARCELA MELÉNDEZ

