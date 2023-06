Los informales

Una preocupación frecuente cuando se discute el rumbo de los países de la región es la informalidad. El término se usa indistintamente para referirse a dos cosas. En primer lugar, se llama informal al trabajador que no está afiliado a un sistema contributivo de seguridad social, es decir que no realiza aportes sobre sus ingresos para pagar por su acceso a los servicios de salud, ni para acumular un ahorro que le permita tener una pensión en la vejez. En el caso del trabajo asalariado, la responsabilidad del pago es del empleador, que debe retener una parte del salario y trasladarla junto con su contribución, también calculada sobre el ingreso del trabajador, a las cuentas correspondientes para que este quede debidamente protegido. Al trabajador por cuenta propia le corresponde realizar él mismo los aportes para asegurarse, pero en este caso la cosa es más compleja. En la mayoría de nuestros países, la ley no obliga a los trabajadores por cuenta propia a afiliarse y realizar aportes, o los obliga solo si cumplen ciertas condiciones que no necesariamente aplican a la mayoría, de suerte que casi todos quedan, por definición, en la informalidad. La informalidad laboral preocupa porque es sinónimo de desprotección. Una parte de los que quedan desprotegidos son evasores de una obligación legal (ellos y sus empleadores). Otra parte no incumple la ley, porque no está obligada a realizar aportes. En Colombia, la mayoría de los trabajadores informales pertenece a la segunda categoría.



En segundo lugar, se llama informales a las unidades productivas –de cualquier tamaño, incluidos los emprendimientos familiares y unipersonales– que no se registran ante las autoridades de impuestos y cuya actividad queda por fuera del radar del Estado. Estas unidades productivas suelen incumplir también con otras obligaciones de ley, incluida la de pagar los aportes de seguridad social de los trabajadores. Aunque los mundos de la informalidad laboral y de este otro tipo de comportamientos que también solemos llamar informalidad se cruzan, no son lo mismo. La primera, ya lo dije, es sinónimo de desprotección y si resolvemos el problema de aseguramiento básico de otra forma, por ejemplo, dando cobertura universal a toda la población con cargo al presupuesto nacional, el término ‘informal’ puede desaparecer, al tiempo con las contribuciones sobre la nómina. Fíjense que una pensión universal ciudadana es un paso en esa dirección. La segunda, en cambio, es simple y llano incumplimiento de la ley. Deberíamos comenzar a llamarlo así.

Cuando la ley se incumple sistemáticamente, hay que preguntarse si el universo está lleno de bandidos o si los marcos legales desconocen la realidad que regulan y para algunos son imposibles de cumplir. Yo creo que la verdad se encuentra a medio camino entre las dos explicaciones. Tengo muy presentes en mi cabeza los viajes del Principito, de Saint-Exupéry, esa fábula de niños para adultos. El rey vanidoso que ordena la puesta del Sol a las 7:40 de la tarde porque sabe que es imposible que sus súbditos (que en este caso incluyen al Sol y las estrellas) cumplan órdenes que no son razonables. Más allá de una capacidad cuestionable para asegurar el cumplimiento de la ley, la normativa está plagada de exigencias que no consideran la realidad de aquellos sobre los que recaen.

Cuando la ley se incumple sistemáticamente, hay que preguntarse si el universo está lleno de bandidos o si los marcos legales desconocen la realidad que regulan.

El resultado, al final, es una suerte de resignación, donde nos conformamos a que una parte grande de la actividad económica se realice al margen de los marcos normativos, sin pensar en lo que representa para los negocios que cumplen la ley, la competencia de los evasores. Y nos inventamos sistemas de menor calidad para proteger a los trabajadores informales, mientras los mantenemos condenados a soluciones precarias de ingresos.

Mientras no se adapte la normativa para facilitar el surgimiento de una capa de empresas pequeñas, medianas y grandes que pueda operar en el marco de la ley y crear trabajo asalariado de buena calidad, estaremos sentenciados al bajo crecimiento, la pobreza y la desigualdad.

MARCELA MELÉNDEZ

