Cuando se habla de poner a crecer una economía, con frecuencia la pregunta se plantea en términos de cómo lograr mayor competitividad. Cómo hacer que la producción nacional de bienes y servicios pueda competir con la de otros países en el mercado local y en los mercados internacionales, de manera que se venda lo que producimos y esa producción se traduzca en ingresos y, en turno, en mayor actividad, dando lugar a un círculo virtuoso generador de empleo y bienestar. Hay dos condiciones necesarias para que eso ocurra: nuestra oferta de bienes y servicios debe tener unos niveles mínimos de calidad y debemos estar en capacidad de ponerla a un buen precio en el mercado que queremos atender. Y, por supuesto, tenemos que producir algo que sea demandado. Algo por lo que alguien, en algún lugar, tenga un apetito. Esto, que parece evidente, con frecuencia es un desafío.



(También le puede interesar: Pagar el desarrollo)

¿Por qué importa la competitividad? En cualquier sociedad, los resultados del desarrollo asociados con el bienestar de las personas están mediados por la forma que toman los mercados de trabajo y el sector productivo. La baja competitividad se traduce en nuestros países en ingresos bajos y oportunidades insuficientes para la mayoría. El desempeño del sector privado y el bienestar de los trabajadores y sus familias están entrelazados. Que no se nos olvide que detrás de las empresas siempre hay personas. No hay un escenario en el cual a la gente le pueda ir bien cuando al sector productivo le va mal.

El jueves pasado se lanzó en la EAN el ‘Informe nacional de competitividad’, del Consejo Privado de Competitividad (CPC). Me encanta que el lanzamiento esta vez se haya realizado en un espacio universitario, obligando a volcar la mirada al lugar que juega en esta conversación el conocimiento, y en el auditorio de ese edificio verde que es una invitación a imaginar un futuro sostenible. Me encantó lo simbólico y también el foco del informe (y del evento) puesto sobre los negocios unipersonales y los micronegocios, y no exclusivamente sobre las grandes empresas. El gran desafío del desarrollo en América Latina, y Colombia no es una excepción, pasa por la reconfiguración del sector productivo para que emerja una capa de empresas medianas y grandes capaz de absorber la fuerza laboral que hoy se encuentra excesivamente fragmentada en el autoempleo y en negocios miniatura, sentenciada a bajos ingresos y baja productividad. Una capa de empresas medianas y grandes que les haga presión de competencia a las empresas gigantes que dominan la mayoría de los mercados, y que posibilite el surgimiento de una clase media amplia y poderosa, hoy por hoy inexistente en sociedades como la nuestra que han tolerado niveles excesivos de desigualdad. Para que esto sea posible hay que volcar la mirada, tal como lo hace el informe del CPC, hacia los problemas que limitan la concentración de los trabajadores en negocios de mayor tamaño, o la competitividad y el crecimiento de los negocios más pequeños, que es lo mismo.

Es necesario un Estado con capacidad de gasto para transformar los sistemas de educación y asegurar que la oferta de capital humano responda a lo que requiere el sector productivo. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo hacer para consolidar un Estado y un mercado que nos permitan producir más y mejor? Por una parte, es necesario revisar los marcos normativos y la regulación que afecta al sector productivo, incluida la manera como se cobran impuestos, para eliminar todo lo que pueda incidir de una forma indeseada en las decisiones de los trabajadores y las empresas sobre cómo organizar su actividad. Por otra, es necesario un Estado con capacidad de gasto para transformar los sistemas de educación y de formación para el trabajo y asegurar que la oferta de capital humano responda a lo que requiere el sector productivo –que es la condición para que los egresados tengan un buen enganche laboral, sin que importe su lugar sobre la distribución del ingreso ¿Se requiere un mayor recaudo tributario? Posiblemente. Colombia invierte cada año 4 millones de pesos por estudiante, mientras que Francia invierte 20, nos dice el informe del CPC. Sobre esto y más se habló el jueves en un evento maravilloso que aporta a una conversación útil y necesaria en el país. Los invito a consultar el informe o, al menos, a ver la presentación de Ana Fernanda Maiguashca, la presidenta del CPC, que está disponible en línea.

MARCELA MELÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Marcela Meléndez en EL TIEMPO, aquí)