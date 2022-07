¿Innovación en qué?

Además de los altos niveles de desigualdad, América Latina y el Caribe se caracteriza por un crecimiento en promedio bajo, con origen en una mala dinámica de la productividad. Esto último quiere decir que hay un escenario en el cual podríamos producir más con los mismos recursos –la misma cantidad de horas de trabajo, el mismo capital y los mismos insumos, o que podríamos producir lo mismo con menos de todo lo anterior– si organizamos de modo distinto la forma de producción. Mejorar la productividad es la única manera de entrar en una senda de crecimiento sostenible, donde no sigamos expuestos a la volatilidad de los precios internacionales, y no es lo mismo que impulsar la economía con inyecciones transitorias de recursos en sectores que no tienen la capacidad de generar empleo y crecimiento de manera sostenida.



¿Cómo puede salirse de esa trampa de baja productividad? El ‘Informe regional de desarrollo humano 2021’, del Pnud, cuya producción lideré como autora principal, explora tres causas comunes a la alta desigualdad y la baja productividad –los invito a leerlo–. No tiene todas las respuestas, pero explora tres factores en profundidad: la concentración del poder, la violencia y la manera en que están regulados los mercados laborales y los sistemas de protección social en nuestros países. La concentración de poder económico y político en pocas manos es un problema porque tiene la capacidad de bloquear reformas en la dirección deseable, reduciendo la competencia en los mercados e impidiendo la adopción de reformas tributarias que generen los recursos necesarios para financiar el desarrollo. Suele estar asociada con la acumulación de rentas que contribuyen a perpetuar la desigualdad. La violencia recae desproporcionadamente sobre grupos en situación de desventaja –los más pobres, las mujeres, la población LGTBI+, las minorías étnicas– y perpetúa esas desventajas. Las víctimas de la violencia tienen dificultades para desarrollar su capital humano e insertarse en el mercado laboral. En ausencia de acciones para apoyarlas, quedan sentenciadas a bajos ingresos y baja productividad. Sin contar los recursos que se desvían a la seguridad, en lugar de destinarse a inversiones para impulsar el desarrollo humano. Y la regulación de los mercados laborales y la protección social, por los incentivos que entrega a personas y negocios, es una de las causas de la alta proporción de trabajadores que terminan en el autoempleo o en negocios miniatura de baja productividad donde, de nuevo, quedan sentenciados a bajos ingresos. Con un aditamento: la fragmentación del trabajo y la producción en la cola baja de la distribución del ingreso permite a las grandes empresas operar sin presión de la competencia en los mercados locales.

Estos factores no son los únicos que explican el mal lugar en que, casi sin excepción, se encuentran nuestros países. Pero son algunos que, si se enfrentan de la manera correcta, moverían a la región sobre una nueva senda de desarrollo. ¿Qué factores son los grandes ausentes en esta discusión? Yo diría que hay al menos tres, notablemente importantes: la baja calidad de la educación, el mal funcionamiento de los sistemas de justicia y la ineficacia del Estado. Por estos días se habla en Colombia de ciencia, tecnología e innovación. Más allá del valor intrínseco de la producción de conocimiento, hay que volcar la conversación hacia las soluciones de innovación como mecanismo para el desarrollo. La posibilidad de impulsar el crecimiento de la productividad, y con él la calidad de vida de la población, tiene que ver con la capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Esto no se aplica exclusivamente al sector productivo. Yo comenzaría por impulsar soluciones de innovación para mejorar la formación del capital humano, los servicios de justicia y la burocracia.

