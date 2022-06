A los economistas nos entrenan para pensar en los procesos de decisión como resultado de la combinación entre las preferencias y las restricciones que enfrentan las personas. Cuando vamos de compras, por ejemplo, el punto de partida es nuestra canasta preferida de bienes de consumo, que resume nuestras necesidades y gustos.

Partimos de ella, pero terminamos comprando lo que se ajusta a nuestra restricción de presupuesto –el ingreso disponible que tenemos para gastar–. En la medida en que esa restricción sea más leve, la probabilidad de conseguir nuestra canasta preferida será más alta, y mayor el nivel de satisfacción. Esto puede leerse como una versión simplificadora del mundo desde la economía, o como una herramienta para pensar y entender las decisiones individuales y colectivas más ampliamente.



(También le puede interesar: Ponerse de acuerdo)



El presupuesto de un país también resulta de la combinación de las preferencias de gasto del gobierno, que reflejan (o deben reflejar) las prioridades de la sociedad, y de la restricción que imponen el recaudo tributario y la responsabilidad fiscal. El modelo de decisión es el mismo, solo que en el caso de los gobiernos la canasta de consumo puede incluir cosas como un sistema educativo público de alta cobertura y buena calidad, que permita a la gente un buen enganche posterior en el mercado de trabajo; una aduana moderna, que cuente con las herramientas tecnológicas para combatir el contrabando y la ilegalidad sin entorpecer la actividad comercial de los negocios; o un plan para la reconversión del aparato productivo acorde con un crecimiento verde y sostenible. Y lo que es posible financiar de estos y otros objetivos depende de la capacidad de gasto responsable del gobierno. Un menor recaudo tributario invariablemente significa una restricción presupuestal más fuerte y una mayor distancia de la canasta de gasto preferida.

Enfrentados a elegir quién determinará el rumbo de Colombia en los próximos años, es útil la introspección para examinar lo que está tras procesos individuales de decisión. FACEBOOK

TWITTER

La elección de un nuevo gobierno no es ajena a procesos de “optimización” como estos: nuestra visión de sociedad –nuestras preferencias políticas– se encuentran con restricciones que incluyen, además de las opciones disponibles, lo que esperamos que sea la reacción de los actores presentes en las distintas arenas de juego frente al resultado. Los procesos de decisión tienen esta capa adicional de complejidad relacionada con las expectativas de respuesta. Una empresa no traslada automáticamente al precio el mayor costo de un insumo o un nuevo impuesto si espera que eso se traduzca en una caída significativa de sus ventas por pérdida de clientes. El maltrato en una relación de pareja presupone que el lado que lo sufre no tiene opción de salida. El buen enganche laboral de las mujeres puede, por lo mismo, cambiar las dinámicas en el hogar. En el proceso de elección de un nuevo gobernante, un elemento central son las expectativas sobre cómo será la relación entre poderes, qué tan eficaces serán nuestras instituciones para contener el poder presidencial, cómo responderá la inversión privada, y en qué medida la inercia del Estado permitirá o no materializar promesas. Por esto mismo, es tan importante cualquier señal sobre lo que se puede esperar.



Enfrentados a elegir quién determinará el rumbo de Colombia en los próximos años, es útil la introspección para examinar nuestras canastas de preferencias, las restricciones bajo las que decidimos, y lo que está tras nuestros procesos individuales de decisión. Nuestras decisiones no son siempre racionales. Muchas de ellas, particularmente las que involucran juicios morales, son viscerales. Generalmente decidimos sobre lo que nos parece bueno o malo sin involucrar el cerebro, y luego racionalizamos nuestras decisiones para justificarlas. El psicólogo Jonathan Haidt desarrolla esta idea en La mente justa: por qué la gente buena está dividida por la política y la religión, uno de los libros más apasionantes que he leído tratando de entender nuestros tiempos. Se los recomiendo.

MARCELA MELÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Marcela Meléndez en EL TIEMPO, aquí)