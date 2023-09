¿Cómo se reduce la desigualdad?

Las sociedades que han convivido con altas desigualdades por mucho tiempo aprenden a normalizarlas. Y cuando el nivel de desigualdad con el que se convive es extremo, diseñar políticas y programas efectivos para reducirla es muy complejo.

La forma de desigualdad más evidente es la de ingresos y riqueza. En un lado, familias que viven en el exceso y en el otro, familias con grandes carencias. El foco de atención con mucha frecuencia se pone solo sobre lo segundo –eliminar la pobreza– mientras que a lo primero se le baja el volumen en la conversación. Pero eliminar la pobreza es imposible sin reducir la desigualdad.



(También le puede interesar: La competencia)

Por una parte, la desigualdad permite a los más privilegiados autoexcluirse de los servicios del Estado y esa capacidad de autoexclusión limita la fuerza con la que se exige a los gobiernos la entrega de más y mejores servicios en áreas claves para el desarrollo. Los colegios privados de primera calidad sustituyen una oferta educativa pública de calidad mediocre. Los clubes privados reemplazan los parques públicos. La atención médica privada asegura el acceso al cuidado de la salud que los Estados aún no son capaces de ofrecer. Las guardias privadas sustituyen a los gobiernos en la tarea de garantizar seguridad. La lista de las maneras en las que las familias de mayores ingresos se autoexcluyen de la realidad de las sociedades a las que pertenecen es infinita.

Por otra parte, la concentración del poder económico en pocas manos se traduce en poder político y capacidad para influenciar la política pública favoreciendo intereses particulares, en direcciones que con frecuencia profundizan la desigualdad. Piensen, por ejemplo, en la dificultad para cobrar impuestos que aumenten con los ingresos de las personas y en lo costoso que resulta sustituirlos con otros sobre los negocios que desincentivan la inversión y la creación de empleo.

La lista de las maneras en las que las familias de mayores ingresos se autoexcluyen de la realidad de las sociedades a las que pertenecen es infinita. FACEBOOK

TWITTER

La desigualdad de ingresos está muy relacionada con la desigualdad de oportunidades, que tendría que ser el punto de entrada a la conversación: esa forma de desigualdad por la cual las personas ven su destino predeterminado al momento de nacer, porque la acción del Estado no consigue contrarrestar las desventajas de haber nacido en una familia de padres menos educados, en la zona rural, en un municipio pequeño y alejado, con un determinado color de piel o con un género particular. Igualar las oportunidades, aplanando el terreno de juego para que la partida se dé en términos que sean justos para todos, es el primer paso para reducir la desigualdad de ingresos y es un reto inmenso, porque requiere un Estado presente y funcional, con capacidad de gasto, que pueda dirigir recursos sustanciales a áreas y sectores críticos, priorizando y eligiendo bien entre objetivos múltiples y que tenga la capacidad de diseñar marcos regulatorios acordes con la visión de la sociedad que persigue. No se trata solo de cobrar impuestos a los más ricos, ni necesariamente de redistribuir la propiedad. El paquete de las políticas para conseguir sociedades más igualitarias puede incluir estas medidas, pero por sí solas son insuficientes.

¿Cómo se reduce la desigualdad? Lo primero es reconocerla como algo detestable. No todos estamos convencidos de que la desigualdad sea un problema. Hemos normalizado cosas que deberían ser imposibles de normalizar. Luchas diarias de otros, de las que nos desentendemos. Los que hemos nacido en condiciones de privilegio somos casi siempre ciegos con respecto a lo que significa. Nos decimos la mentira de que lo conseguido resulta de nuestro esfuerzo y el de nuestras familias y nos enfurece que alguien sugiera lo contrario. Pensamos que los demás no se esfuerzan lo suficiente. E ignorar nuestro privilegio nos permite ignorar la responsabilidad que viene con él.

Las sociedades igualitarias se construyen a partir de una visión de sociedad compartida y jamás resultan de la acción de uno o dos ministerios, ni de un solo gobierno. Son resultado de trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno y agencias del Estado alrededor de un propósito común y con una hoja de ruta de largo plazo. Procesos que pasan por el desarrollo de una narrativa nacional, que cuestione quiénes somos, cuáles son nuestros valores y cuál es el país que queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen.

MARCELA MELÉNDEZ

(Lea todas las columnas de Marcela Meléndez en EL TIEMPO, aquí)