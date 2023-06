El primer escalón de la innovación

Nada es más difícil que cambiar la manera en la que uno se ha acostumbrado a hacer algo. Aplica a cada cosa de la vida y es particularmente costoso cuando se trata de los hábitos de trabajo y los procesos de producción. Cuántas veces se oye decir “siempre lo hemos hecho así” o “así se hace aquí”. La dificultad para explorar formas alternativas es la fórmula para perpetuar la inercia de las cosas y una de las raíces de la mala dinámica de la productividad en América Latina. Con pocas excepciones, nos caracteriza una baja capacidad de innovación.

Innovar solo requiere estar abiertos a la posibilidad de adoptar nuevas técnicas. A veces significa (poder) comprar una maquinaria más moderna. Pero puede ser también algo más simple. El corte correcto en una mata de fique multiplica su productividad. Proteger un sembrado de fresas de las inclemencias del clima determina la calidad de la cosecha. Algunas innovaciones requieren grandes inversiones, pero otras representan esfuerzos menores.

Claro, la innovación tecnológica en su expresión más sofisticada está en la producción de nuevo conocimiento científico aplicado a la solución de problemas. Pero esta no es la única forma de innovación y, en particular, no lo es para economías que operan lejos de las fronteras del conocimiento, como las nuestras. Siempre me ha gustado la idea de Bill Maloney, en ‘La paradoja de la innovación’, de pensar en la innovación como una escalera. No tiene sentido fijar la atención en el escalón más alto de la investigación y el desarrollo cuando no se ha superado el primero, que comprende el desarrollo de habilidades gerenciales, la provisión de infraestructura básica de buena calidad y la eliminación de las barreras al capital humano, físico y de conocimiento. Esto último quiere decir que es imposible generar sociedades innovadoras mientras no haya sistemas de educación y entrenamiento que formen personas con capacidad de aprender, acceso extendido a crédito y fuentes a conocimiento de fácil acceso.

El acceso a conocimiento es crítico en nuestros países, donde las condiciones de vida más precarias suelen encontrarse en el campo, y la acción del Estado con frecuencia se limita con miopía a la entrega de subsidios. Sistemas de producción agropecuaria anclados en prácticas de baja productividad, que se perpetúan a través de intervenciones subóptimas de los gobiernos de turno, con poco esfuerzo puesto en asegurar el acceso al mejor conocimiento tecnológico y las mejores prácticas. Recuerdo como un experimento valioso un programa de la Fundación Andi, mediante el cual se emparejaban industriales con proveedores de insumos agrícolas, acompañando a los segundos a transformar su producción de la mano de técnicos agropecuarios hasta lograr la calidad exigida por la demanda. Hay otros esfuerzos puntuales de este tipo que dejan una lección evidente: cuando el punto de partida es bajo, el retorno a pequeñas inversiones bien diseñadas puede ser muy alto.

Hablar de productividad suele generar desconfianza entre los no economistas. Creo que esto es por una mala comprensión del término, que al final significa aprovechar de la mejor manera posible nuestros recursos. Un mejor aprovechamiento, que se traduce en mayores ingresos y mejor calidad de vida. Es por esto por lo que importa la innovación.

Piensen cuánto podría afectarse nuestro bienestar si se innova en los procesos de la administración pública. Si se reducen y simplifican los trámites. Si se gerencia con mayor efectividad y se consigue llevar los servicios básicos del Estado con eficiencia y calidad a todo el territorio. No todo es corrupción. Una parte grande del problema del desarrollo es la obsolescencia de las tecnologías con las que funcionamos en todos los frentes, que nos condena al desaprovechamiento de nuestro potencial y nuestras posibilidades.

MARCELA MELÉNDEZ

