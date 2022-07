El poder presidencial

El poder de un presidente para transformar la sociedad es muy limitado. Las buenas intenciones reformistas deben sobrepasar un sinnúmero de obstáculos.

El primero tiene que ver con la calidad del diagnóstico disponible del problema que se quiere solucionar –hay miles de diagnósticos producidos a lo largo de décadas–. Hay buenos diagnósticos y un alto grado de convergencia entre ellos en algunos temas, y también diagnósticos malos, que identifican un problema, pero no llegan a ver con precisión los factores en los que se origina. Es necesario filtrar. El riesgo de un mal diagnóstico es una senda de reforma inadecuada. Por ejemplo, un diagnóstico que identifique la evasión como principal fuente de la informalidad puede inducir a un gobierno a invertir en programas para fiscalizar a los trabajadores y empresas en lugar de volcar la mirada hacia la reforma de un marco regulatorio que, por construcción, excluye a muchos trabajadores de la seguridad social contributiva.



El segundo obstáculo tiene que ver, entonces, con la identificación de la solución correcta. Es fácil equivocarse. Lo que parece acertado ahora puede tener un efecto indeseado más adelante. O puede traducirse en exactamente lo contrario de lo que se buscaba, porque los individuos y las unidades productivas no somos entes estáticos: respondemos al entorno legal, regulatorio y de política pública, adaptando nuestro comportamiento.



Por ejemplo, si se entrega una transferencia por hijo para reducir la pobreza, sin limitar el número de transferencias por hogar, puede aumentar la tasa de fecundidad.



El tercer obstáculo es lograr el consenso necesario para viabilizar las reformas en el Congreso. Los malpensados dicen que las reformas se tramitan con transacciones entre políticos corruptos. La verdad es que las reformas más necesarias son imposibles de tramitar sin amplios consensos porque siempre hay una minoría que pierde. Y en nuestros países, esa minoría suele ser muy poderosa. Se requiere un esfuerzo inmenso de pedagogía y de capital político para que un Congreso vote reformas que puedan ir en contra del interés de algunos grupos de poder. Se requiere el consenso con esos grupos de poder, construido alrededor de una visión compartida de futuro. El reto de comunicar ampliamente dentro y fuera del Congreso una reforma tributaria, por ejemplo, es inmenso. Colombia ha vivido el costo de reformas a parches, que se reducen a lo que es posible, porque los gobiernos no invierten lo suficiente en preparar el campo para tramitar lo deseable.

El poder de un presidente para transformar la sociedad es muy limitado, y eso preocupa cuando hay un clamor de cambio y la esperanza de que ese cambio se materialice rápidamente

El cuarto obstáculo, y posiblemente el más triste, tiene que ver con la capacidad de implementación de las reformas que logran aprobarse. Nuestros países han fallado en construir capacidad estatal y cada presidente hereda décadas de baja capacidad de implementación. Fíjense que no hablo de corrupción. La carencia del punto de partida es todavía más básica. Con demasiada frecuencia somos hábiles en diseñar soluciones en el papel que luego no se materializan. Un triste ejemplo son las decenas de documentos Conpes que produce cada gobierno, muchos de ellos muy buenos como guía para el diseño de política, pero la mayoría inocuos en términos de su impacto real.



El poder de un presidente para transformar la sociedad es muy limitado, y eso preocupa cuando hay un clamor de cambio y la esperanza de que ese cambio se materialice rápidamente. Si el presidente se empecina en lograr dos o tres cosas, tal vez logre mover la aguja en la dirección correcta. Si no pierde el tiempo y utiliza los diagnósticos disponibles, si se acompaña de técnicos y expertos, si invierte en construir consensos y construir capacidades estatales específicas, tal vez lo consiga. La sociedad estará mejor si reconoce desde el comienzo que la inercia del Estado es grande; el poder presidencial, limitado; y los obstáculos, inmensos.



MARCELA MELÉNDEZ



