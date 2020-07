Los niños y el deporte al aire libre

Soy esquiadora y desde 1988 represento a Colombia. He sido varias veces campeona latinoamericana, campeona panamericana y, recientemente, medallista en el mundial +35.

Durante estos 32 años como deportista he evidenciado la importancia del deporte para el desarrollo personal; para el equilibrio físico, mental e incluso espiritual de una persona. Me he convencido de que, si durante la juventud todos los seres humanos tuvieran más oportunidades de practicar el deporte y más acceso a la sana competencia, tendríamos un mundo mejor.



Pero hoy no escribo como esquiadora ni como deportista de alto rendimiento. Me expreso como madre colombiana. Tengo dos hijos de 10 y 12 años, uno de los cuales tiene un abanico de condiciones de desarrollo atípicas que me han llevado a estudiar, desde que recibí su diagnóstico, sobre el desarrollo del ser humano con el fin de entender la relación particular de cada individuo con el mundo. En ese proceso me he convencido más aún de la importancia del deporte y del aire libre para el desarrollo de cualquier ser humano desde que nace.



Esta pandemia nos ha puesto a prueba de muchas maneras. En los cuatro meses desde que esto empezó, hemos pasado por innumerables etapas en las que hemos visto salir a flote la prudencia, el pánico y, eventualmente, la irracionalidad que conduce a medidas algunas veces ineficaces y en muchos casos abiertamente perjudiciales.



Esto empezó hace más de 100 días como una emergencia de salud pública con unas medidas para minimizar el contagio del covid-19. Cuatro meses después nos hemos llenado de reglamentaciones, algunas de las cuales no tienen relación con la propagación del virus, como la que dicta que los menores de 18 años no pueden hacer deporte al aire libre, incluso si se demuestra que la probabilidad de contagio es casi inexistente. Pareciera que, mientras el tiempo pasa, lo que se establece no es el cuidado real, sino el afán de imponer normas sin un análisis juicioso de su utilidad o eficacia.



Nuestros hijos llevan cuatro meses sin poder hacer ejercicio, salen esporádicamente a las calles que no están dispuestas para ellos y que por ningún motivo son un ambiente suficiente para sus necesidades de desarrollo, lo cual vendrá, inevitablemente, acompañado de problemas que tendremos que vivir todos como sociedad. En la vida de un pequeño entre los 2 y los 10 años, cuatro meses sin hacer ejercicio son toda una vida de privación de la integración sensorial, lo cual derivará en problemas mentales y emocionales más adelante y cuyas consecuencias tendremos que afrontar como nación y no solo como padres.



Lo que han vivido los niños en estos cuatro meses sin duda influenciará determinantemente a nuestra sociedad dentro de unas décadas. Por eso, los que tenemos la responsabilidad en nuestras manos en este momento debemos actuar, por el bien de todos ahora y en el futuro.



Apelo a que, desde la complicidad de ser padres, quienes estén ideando las medidas que rigen ahora nuestras vidas, erradiquen la irracionalidad que nos ha llevado a negarles a los menores de edad el derecho a hacer deporte al aire libre. Aquella que niega sus derechos fundamentales tan bien descritos en nuestra Constitución. Irracionalidad que está encegueciendo a los adultos para impedir a los niños su sano desarrollo, sin que tengan ninguna posibilidad de defenderse. Hago un llamado a que los estamentos gubernamentales entiendan que en vez de tener más gente codeándose y contagiándose en los almacenes para comprar electrodomésticos y sobrevivir la pandemia frente a una pantalla, debemos permitir que haya más gente afuera, respirando aire puro y dándole a su cuerpo, sin riesgo de contagio, lo que tanto le ha sido negado en estos más de 100 días de encierro; que de decisiones arbitrarias o bien tomadas, depende no solo el momento actual, sino el futuro y lo que será la historia que contemos de esta crisis.



No es suficiente preocuparnos porque los deportistas menores de edad no ocupen sus merecidos puestos en los escalafones mundiales o en los podios por los que han luchado (lo cual, con pesar, ya es una realidad), sino también porque que los niños colombianos, sean quienes sean y tengan la habilidad que tengan, no sigan un día más sin que el Estado vele por sus derechos fundamentales, descritos con claridad en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 31: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad… 2. Los Estados Partes… propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.



Les ruego encarecidamente a quienes sirven como gobernantes de nuestro país que usen el poder que su posición les confiere en este momento para cambiar la actual privación de movimiento de los niños colombianos e invocar un futuro luminoso que el sano desarrollo físico, mental y emocional de un niño permite a toda la sociedad.



Manuela Jaramillo