Presidente: salve usted los parques nacionales

Señor presidente Iván Duque: salve usted los parques nacionales, una tarea en la que, puede estar seguro, contará con el decidido apoyo de diversas organizaciones, públicas, privadas y no gubernamentales, y recibirá la profunda gratitud de la ciudadanía, tanto nacional como internacional. En últimas, es su deber. Así se puede sintetizar la solicitud presentada al jefe de Estado por Parques Nacionales Cómo Vamos, una alianza de diez organizaciones de la sociedad civil, en carta que le dirigimos al principio de esta semana.

La existencia de 59 parques nacionales con una extensión total de 17.500.000 hectáreas debería ser orgullo de todos los colombianos. Particularmente, en un país cuyos ciudadanos parecen regodearse cada vez más con las malas noticias, y en el que se ha perdido la capacidad de reconocer los logros alcanzados en los campos social, económico y ambiental. Es la principal política de conservación de la riqueza natural de Colombia, el segundo país más rico del mundo en biodiversidad. Y es una política cuyo valor se ha ratificado ampliamente con la reciente aparición del informe sobre el estado de la naturaleza en nuestro planeta, el más completo presentado hasta hoy, en el cual se advierte que la magnitud del declive de la biodiversidad se manifiesta hoy en la amenaza de extinción sobre un millón de especies de flora y fauna (Ipbes, 2019).



¿Por qué este llamado al Presidente? Hoy, nuestros parques están sometidos a diversas presiones que atentan contra su integridad, aunque esta estrategia ha sido, en balance, muy exitosa si se tiene en cuenta que solamente el 4 % de su área total ha sido objeto de profundas transformaciones. Pero las presiones sobre los parques (deforestación, minería ilegal, ocupación por campesinos sin tierra, etc.), y en general la deforestación, se desbocaron después de firmada la paz con las Farc, desde hace cerca de tres años. El presidente Iván Duque respondió a esta situación con el lanzamiento de la operación Artemisa en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, el pasado mes de abril, lo que constituye un buen principio de acción, pero se requiere muchísimo más.



Lo que hemos solicitado al Presidente es que se comprometa con liderar personalmente un proceso dirigido a alcanzar una meta de deforestación cero en los parques nacionales durante su gobierno. No parece un imposible; la deforestación en estas áreas protegidas alcanzó 28.000 hectáreas en el período 2016-2017, una cifra escandalosa e inaceptable, pero no por ello inmanejable (representa el 10 % de la deforestación total del país en ese mismo período). Y es una deforestación debida a un complejo conjunto de circunstancias, incluyendo la participación de grupos criminales. Se trataría de una cruzada permanente y sistemática con presentación de cuentas periódicas al Presidente por las diferentes organizaciones estatales cuya participación es ineludible –desde el Ministerio de Defensa hasta el Ministerio de Ambiente y su unidad de Parques Nacionales, pasando por los ministerios del Interior y de Agricultura. Es necesaria una estrategia integral guiada, entre otras directrices, por búsqueda de soluciones prácticas a las cerca de 30.000 familias que habitan en los parques nacionales, muchas de ellas en forma legítima, enmarcada en el respeto a sus derechos.



En la carta que dirigimos al Presidente, no solamente lo instamos a conducir este gran proyecto, sino que le proponemos, como es nuestra responsabilidad, acciones concretas en que podríamos apoyar al Gobierno desde el conjunto de las diez organizaciones miembros de la Alianza PNCV, con el liderazgo de Carolina Urrutia, su directora: Dejusticia, Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Alisos, Fundación Corona, Fundación Natura, Semana Sostenible, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Wildlife Conservation Society y WWF Colombia.



MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA