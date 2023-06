Se refirió Juan Pablo Ruiz en El Espectador al chat de académicos que el otro día discutió sobre capitalismo y crisis climática. Se habló de decrecimiento, de cambiar el sistema y no el clima, de ecomodernismo. Quizá sea posible unir todas estas tendencias y partir de la urgencia de los cambios y propiciarlos desde un capitalismo capaz de humanizarse y facilitar las transiciones hacia nuevas economías.



(También le puede interesar: Comunidades energéticas)

Una idea quedó clara: hay que aprender a vivir de otra manera; reconocer que una noción errada del desarrollo priorizó el objetivo del crecimiento sobre la satisfacción o la felicidad. Si entendemos que estamos frente a un problema de la cultura y no del ambiente o simplemente del clima, emprenderemos una disminución controlada y progresiva de la producción que sustituya el paradigma del crecimiento ilimitado por uno nuevo. Una manera de crecer que reconozca los límites y procure un mejor bienestar colectivo. El Consejo Europeo de Investigación ha dotado de 10 millones de euros a un grupo científico de la Universidad de Barcelona para que estudie este tema y proponga soluciones. Tardarán seis años. Al cabo de los cuales estaremos en el umbral señalado por los científicos del clima para tener listos los cambios hacia una economía sin carbono. ¿Es tiempo suficiente? No nos debe pasar lo que ocurrió cuando un grupo de empresarios, el Club de Roma (1968) encargó a los científicos del MIT, en 1972, el estudio sobre los límites del crecimiento. No atendimos sus alertas cuando dijeron una sencilla verdad: no se puede crecer como si este fuera un planeta infinito.

Hoy es distinto: o cambiamos ya o las economías entrarán en recesiones caóticas por colapsos, probablemente entre 2040 y 2050. Ahora bien, ¿será lo mismo en Europa que en otros continentes? Creo que no. Convendría una alianza de los centros de investigación de Latinoamérica para que nuestros académicos emprendan un estudio similar. La comunicación y complementariedad de los dos eventuales grupos de investigación serían un ejercicio apenas adecuado para enfrentar la mayor problemática que hemos vivido como civilización y como cultura.Otrosí. Lo que ha logrado Juan Alfredo Pinto en los 15 relatos que conforman su último libro, El laberinto de la dificultad, merece ser apreciado. Nos acerca, de una manera original y vivaz, a las enigmáticas culturas del Oriente. No se lo pierdan.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)