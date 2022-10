Valencia y Agudelo

De la rara estirpe de los escritores que elaboran, con esa agreste materia prima que es el ejercicio de la política, una literatura hermosa y transformadora. En su caso, esa materia prima se confunde con la suya: cuerpo y corazón puestos en la contienda, por los largos años que este país acumula de conflictos. Por eso no necesita más que hurgar en su memoria (refinada por cierto) para labrar, golpe a golpe, una saga que viene desde sus Años de guerra (2008) y Gente que conocí (2007); y que ahora encuentra desenlace en un libro que merecía mejor título, precisamente por lo que vengo diciendo. Border line entre literatura y ensayo que nos recuerda la prosa de quienes escribieron (pensaron) desde aquel doble flanco del periodismo de opinión y la militancia.

Desde anoche vengo pensando en Ortega y Gasset, quien dijo que la claridad era la cortesía del filósofo para explicar el butaco desde el cual escribía: los diarios de Madrid donde casaba peleas con figuras de su tiempo como Menéndez Pelayo y Miguel de Unamuno. Digo que vengo pensando en Ortega (asunto mío) y puedo ver la cara de sus malquerientes (los de Agudelo) para decirme que exagero en la comparación. No me inquieto (y no lo creo). Ya es hora de que asumamos que el nuevo mundo, también en la escritura, vibra aquí, en nuestras tierras, no en lejanas.

Bajo el volcán es el capítulo central (también se parece a Lowry). “Dos cordilleras atraviesan la República, más o menos de norte a sur...”. Así como en aquel libro (que yo también he leído dos veces) se siente el olor de anís y de mezcal, en este de León Valencia se adivina no la pólvora sino la esperanza, la paz grande, posibilidad, aún en ciernes, de que podamos un día vivir felices, con el arte y la música, con la alegría perenne que tenemos guardada. Pido a los lectores que lean el libro como lo que, sospecho, quiso entregar su autor: una obra de amor (perdonen que no diga el título).

No una ficción de amor, sino un libro de amor, testimonio. Que viene de un poco más adentro de las dos cordilleras, quizá desde la Escuela Nuestra América y Andes, hasta Mafe. Léanlo teniendo en cuenta que ayer nomás (decíamos ayer, dijo Unamuno) se sembró una nueva esperanza de paz con el Eln, la última guerrilla. Aprovecho para decirles a los del Coce: salgan de la guerra por esa puerta abierta, la de la mano tendida del presidente Petro.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

