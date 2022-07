Una propuesta global

Mientras arde Europa por una ola de calor sin precedentes, el presidente Biden pide a los empresarios petroleros que aumenten (como sea) la producción del crudo. Desesperado, fue a pedir cacao ante el príncipe saudí de Arabia. El tono argumental se parece mucho al que usó el presidente Eisenhower cuando le preguntaron qué debían hacer los ciudadanos para enfrentar la recesión de 1950: “¡Comprar! ¿Comprar qué? ¡Cualquier cosa!”.



El razonamiento simple frente a un problema complejo no es exclusivo de Estados Unidos. Europa reaccionó de manera similar: volvamos a los combustibles fósiles, aplacemos la agenda climática. ¿Por cuánto tiempo? Nadie sabe ¿Tiene sentido que Colombia deje de producir petróleo? Se pregunta Mauricio Cárdenas. La respuesta, evidentemente, es un no (pero no absoluto). ¿Tiene sentido aplazar la agenda climática (precisamente cuando la crisis aprieta)? Sí, la respuesta es nuevamente no (pero absoluto).



Estamos ante un problema bifronte (y complejo): la recesión inminente y la crisis climática. La derrota que le propinó el senador Manchin a Biden (en la descarbonización) nos lanza a otra certeza: los esfuerzos nacionales poco importan si se imponen las condiciones globales. Gas manipulado por razón de una guerra, urgencia de abandonar el gas como combustible, ola de calor, crisis de liderazgos globales. Nadie previó semejante coctel. El presidente Petro tenía razón hace dos años.

Ahora el mundo cambió. Si Europa y Estados Unidos aplazan (o desaceleran) la descarbonización, Colombia no puede remar en solitario. Pero la prioridad sigue siendo el clima imprevisible. Los otros ingredientes del coctel son transitorios.



El gobierno de Gustavo Petro, que ha dado muestras de entender el problema, puede proponer una Cumbre de Emergencia Climática –antes de la COP 27 de Egipto– en septiembre, durante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. No es una idea imposible (recordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible). La agenda está servida y es indiscutible. La verdadera amenaza contra la vida no da más espera. La diplomacia de la ONU tiene la palabra, y algo más: quizás su última oportunidad para reivindicarse ante el mundo por su ineficacia, asaz demostrada desde 1992.



Otrosí: Ernesto Guhl Nannetti, ambientalista, amigo ejemplar, no leerá esta columna. Lamentaré su frecuente y generosa llamada. Paz en su tumba.

