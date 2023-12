Un sultán avispado

Escribí en mi anterior columna que no creía en el sultán Al-Jaber. Opiné que me parecía sospechoso su discurso. Bastó una semana para que se confirmaran las sospechas, no solo mías, por supuesto. Difícil confiar en que el presidente de la compañía petrolera de un país petrolero podía garantizar al mundo imparcialidad sobre la discusión sobre el futuro del petróleo. No obstante, lo que se conoció esta semana sobre sus reuniones aprovechando el anfitrionaje que, en bandeja de plata, le entregó la ONU rebasa todos los límites.



El sultán llenó su agenda para expandir las exportaciones del petróleo árabe mientras le decía al mundo que debíamos reducir emisiones de carbono. Decirle hipócrita, como le dijo Michael Jacobs, de la Universidad de Sheffield, es poco. Decirle cínico tampoco alcanzaría. Hay una palabra colombiana que no puedo escribir aquí. Pero más allá de la indignación que produce semejante afrenta a las innumerables víctimas de una crisis que cada año causa miles de migrantes y miles de muertos, lo que el mundo debería preguntarse es: ¿por qué Naciones Unidas puso a un zorro a cuidar el gallinero? ¿No sospecharon nunca que esto podía pasar? ¿O era que no había otro país con capacidad de organizar la COP28?

Se sabe, desde hace muchos años, que esas cumbres se han convertido en el escenario preferido de los lobistas. Recuerdo que en la Cumbre de Poznan, ciudad de un país carbonero, el lema era ‘Carbón verde’; una reciente investigación de Kick Big Polluters Out (KBPO) documentó que la estrategia de quienes participan en las cumbres para obstruir y retardar la acción climática consiste en que algunos se inscriben a nombre de países para tener acceso a las negociaciones; por ejemplo, el consejero delegado de Total Energies, Patrick Pouyanné, asistió a la COP27 como parte de una ONG alemana, y Bernard Looney, exconsejero delegado de BP, como integrante de Mauritania.

Y así, han participado en más de 7.000 negociaciones o actos de la ONU sobre el clima. La investigación revela que grupos como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies vienen usando esta estrategia desde 2003. Por eso lo del sultán no sorprende; su conducta, ha sugerido él mismo, forma parte del negocio. No es así; conozco empresarios del sector que actúan distinto, con responsabilidad y ética. Así comienza, hoy, la COP28 en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

