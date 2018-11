Trump, Bolsonaro, Putin

Señores líderes: Estados Unidos, Brasil y Rusia están entre los mayores emisores de carbono. Solo habría que sumar a China (el mayor emisor) e India para completar los mayores cinco países grandes emisores. La Unión Europea está haciendo la tarea. ¿Qué harán en el G20 de Buenos Aires y en la Cumbre de Polonia?

Permítame empezar por usted, señor Trump. ¿Ha visto lo que pasa en California? En el momento de escribir esta nota han muerto 86 personas, 700 desaparecidos y más de 15.000 edificios destruidos. Se han perdido 61.000 hectáreas de bosques y cultivos. ¿Mantendrá su amenaza de retirarse del Acuerdo de París?



Le haría bien leer la revista Nature Climate Change de este mes. Encontrará un informe que descubre 467 afectaciones cruzadas entre la salud humana, el agua, los alimentos, la economía, la infraestructura y la seguridad, con relación al clima cambiante: Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions. Si no le basta, mire lo que están haciendo las corporaciones: An assessment of climate action by high-carbon global corporations.



Tal vez le sorprenda que la mayoría de los objetivos de sus emisiones están alineados con el Acuerdo de París. Y que fueron definidos basados en la ciencia. ¿Le han hablado del ‘Informe 1,5’? Antes de 2030 podemos superar la barrera de 1,5 °C de calentamiento. ¿Habrá sopesado usted lo que implica su decisión? Probablemente no. Todos sabemos que el liderazgo del mundo ya no está en sus gobernantes. Está en los ciudadanos, y en este caso, en los presidentes de las corporaciones responsables que aún pueden modificar la economía. Por eso irán al G20 y a Polonia, pero el mundo necesita escucharlos cada vez más que a ustedes, señores Trump, Bolsonaro y Putin.



Los ciudadanos deben asumir cuanto antes su responsabilidad frente al futuro, especialmente los más jóvenes. Ustedes son la decadencia, el pasado, la poca ambición. Incapaces de ver lo que hay que ver: la necesidad de liderar cambios sin precedentes y de gran escala para acelerar la economía sin carbono. En ambos escenarios desconocerán que un mundo sin combustibles fósiles es posible antes de 2030. Desconocerán, incluso, que 2030 está a la vuelta de la esquina. Pero, eso sí: hablarán, preocupados y trascendentales, del desplome de los precios del petróleo.



Otrosí: felicitaciones al Foro Nacional Ambiental por sus 20 años.



@GuzmanHennessey