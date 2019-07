Riesgo económico

Cartagena volvió a inundarse esta semana. Llovió 78,7 mm, y, aunque la inundación del centro histórico fue una mezcla de lluvia y mar, se sabe que este está subiendo más del doble del promedio mundial. Lo revelaron investigadores del Cioh (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas). Cartagena cede al mar 5 milímetros por año, mientras que el promedio global es de 2. ¿A qué tipo de riesgo nos enfrentamos? ¿Ambiental, ecológico? No, el riesgo es principalmente económico. Social y humano, por supuesto, pero concentrémonos, esta vez, en lo económico.

Otro estudio de la Superfinanciera identifica el cambio climático como “un riesgo financiero con impacto exponencial hacia el futuro si no se toman las medidas oportunas”. En 2018 les preguntaron a sus entidades vigiladas cómo estaban respondiendo ante esta amenaza. La respuesta general es todavía muy pobre. El riesgo abarca tres aspectos: 1) el físico (desde 1980, los eventos catastróficos se han triplicado: 35 millones de personas fueron afectadas por inundaciones en 2018, 2 millones de desplazados); 2) el de desinversión (ver el enorme movimiento de desinversión global en empresas dependientes de combustibles fósiles); 3) el de responsabilidad civil (litigios, demandas, reputación). El Financial Stability Board invitó a las empresas, antes de la COP 21 de París, a suscribir un pacto por la transparencia sobre los riesgos climáticos. Reconocen la necesidad de acelerar las transiciones hacia una economía libre de carbono; no obstante, hace falta mayor velocidad.



Según el informe Trucost, que analiza cómo 2.500 de las compañías más grandes del mundo informan sobre sus emisiones de carbono y administran los riesgos climáticos, se comprueba que el 90 % tienen objetivos de reducción de carbono, pero solo el 14 % están basados en la ciencia y en línea con el Acuerdo de París. Si esta transición no se acelera antes de 2030, sería probable que la economía mundial tenga que comprometer el 15 % de su PIB antes de 2050. Así lo revela otro estudio de la Universidad de Princeton, basado en la proyección de dos variables: el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar.



Otrosí. En la clínica Marly, las mujeres tienen la voz cantante, y entonces todo funciona de manera admirable, bondadosa. La centenaria institución bien ganado tiene el afecto de los bogotanos. Gracias, doctora Cifuentes y jefa Karen.

