Entre el 10 y el 11 de agosto del año 2003 hubo temperaturas en Francia que superaron los 40 °C. Nunca antes había habido tanto calor, de manera que los servicios de salud no estaban preparados para atender la emergencia. La mayor parte de las 14.802 víctimas murieron en los hospitales. El país aprendió. Adaptó su infraestructura hospitalaria a las olas de calor y con ello ha podido responder a las sucesivas emergencias desde 2003.

Entre el 15 y el 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota golpeó a Providencia, donde nunca antes había habido un huracán de esta magnitud. Toda la población fue afectada. El Gobierno anunció que reconstruiría la infraestructura. Pero ¿el país aprendió? ¿Se está reconstruyendo Providencia previendo nuevos huracanes o como si nunca más habrá fenómenos de este tipo?



El 15 de febrero de 2021 empezó una nevada inusual en Texas. Era un fenómeno insólito en aquel territorio de inviernos más o menos suaves y veranos calurosos. Cuando las temperaturas bajaron hasta límites insospechados, la gente empezó a morir de frío y entró en pánico. Houston bajó hasta menos 20 °C, se rompieron las tuberías de agua potable y colapsó el sistema eléctrico. La ciudad no estaba preparada, y la gente, desesperada, durmió en los autos y encendió las estufas para calentarse. ¿Aprenderán, ahora, los de Texas que no solo se puede morir de calor, sino de frío? ¿Entenderán que el cambio climático es en serio y que hay que adaptarse a fenómenos como este? ¿Algo les dirá la emergencia sobre el abandono de los combustibles fósiles? A juzgar por las declaraciones del gobernador republicano Greg Abbott, parece que no. Dijo que en lugar de seguir al New Green Deal había que insistir en el petróleo. El Green Deal es el acuerdo que Europa y Estados Unidos vienen promoviendo para enfrentar los efectos cruzados del covid-19 y el cambio climático.



Bill Gates publicó, por esos mismos días, un libro que señala la urgencia de actuar para evitar más catástrofes. Naomi Klein va más allá: hay que reorganizar la economía después del covid como se hizo frente al fascismo (En llamas, 2021).



¿Y en Colombia, aprenderemos las lecciones de la realidad o insistiremos en mantener la economía extractivista, como si nada estuviera pasando en el mundo? ¿Haremos, algún día, nuestro acuerdo verde?



Manuel Guzmán Hennessey@GuzmanHennessey