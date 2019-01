El miedo a una guerra global (y hoy casi todas lo son), o a un colapso que socave las bases de la vida, no estuvo siempre en nuestras mentes. De hecho, hasta mediados del siglo XX, a nadie se le habría ocurrido hablar de estas cosas. La humanidad vivió confiada en que su idea de progreso incluía también la seguridad colectiva. Pero la era de los gobernantes que juegan con candela alarmó, con razón, a un grupo de científicos que crearon el ‘reloj del fin del mundo’ para alertar a la sociedad sobre el riesgo global (actualmente en la Universidad de Chicago). En la década del 90 se mantuvo a 17 minutos de las 0.00 horas, pero desde 2011 no ha dejado de acercarse a la medianoche: 23:55 en 2014, 23:57 en 2015, 23:57:30 en 2017.



Pues bien, la semana pasada, los científicos movieron las manecillas casi hasta el fin: 23:58. Rachel Bronson, presidenta del Boletín de Científicos que mueve este reloj, dijo: “La humanidad está viviendo una tormenta perfecta”, y el director ejecutivo, Jerry Brown, complementó: “Estamos jugando a la ruleta rusa con la humanidad”.

Son dos las amenazas principales: el cambio global y las armas atómicas.Agregaron que ambas se vieron agravadas el año pasado "por el uso creciente de las noticias falsas que socavan las democracias"

No hará falta decir que la globalización que inventamos como receta de felicidad incluye también las guerras. El comité de este grupo, del cual forman parte 15 premios Nobel, escribió un comunicado para explicar sus razones sobre la adelantada del reloj. Dijeron que son dos las amenazas principales: el cambio global y las armas atómicas. Agregaron que ambas se vieron agravadas el año pasado “por el uso creciente de las noticias falsas que socavan las democracias” y por el informe de la ONU sobre el cambio climático. Pero los científicos escribieron también una frase que es la que quiero destacar aquí, debido a que nos atañe: “Líderes impetuosos, disputas diplomáticas intensas e inestabilidades regionales se combinan para crear un contexto internacional en el que los peligros... son demasiado reales”.



Y cuál sería, me pregunto, la respuesta más sensata, la más prudente, la más responsable, frente a esta realidad que nos incluye. ¿Echarle leña al fuego? En 1949, cuando William Faulkner recibió el premio Nobel de Literatura, dijo: “Nuestra tragedia hoy es un miedo físico general y universal, ya no hay más problemas del espíritu. Solo existe la pregunta: ¿cuándo me barrerán?”. Es la hora de invocar una ciudadanía global para moderar el ímpetu de los gobernantes.



