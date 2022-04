Jorge Luis Borges escribió que se figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Una biblioteca que contuviera todos los libros y que, además, fuera un espacio abierto a la sociedad para que todos pudieran disfrutar del arte, la literatura y el conocimiento. Así es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el espacio más amable de Colombia, que este año ha vuelto para devolvernos la esperanza después de dos años difíciles.



(También le puede interesar: Los indignados)

Borges quedó ciego cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la Argentina. Entonces escribió: “Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche”. Cuando me di a la tarea de pensar lo que diría con ocasión de la franja climática de la FILBo 2022, pensé en estos versos de Borges, tan conmovedores como ascéticos, y escribí un texto largo que quiero ofrecer a los lectores de esta columna:

http://www.laredkln.org/wp-content/uploads/2022/04/Los-Libros-y-la-Noche.pdf

​

La novelista coreana Eun Heekyung dijo en la inauguración de la Feria del Libro: “Nos dejamos llevar por la lógica de la clase dirigente y acabamos adaptándonos a lo irracional; los libros nos impiden caer en la ingenua violencia de la contracivilización”.

La noche que acompañó a Borges durante casi toda su vida es hoy la noche de toda una civilización que no encuentra salidas para sus crisis. Hemos llegado a ella como resultado de dos fallas de visión: una especie de ceguera cognitiva que nos impide ver el peligro que entraña seguir por un camino equivocado (el camino del crecimiento ilimitado) y la miopía económica que nos permite ver con claridad los fenómenos actuales, pero nos impide ver aquellos que serán consecuencia de decisiones del presente.



Avanzamos hacia un abismo inédito. Aún podemos rectificar el rumbo, pero nos queda poco tiempo. Hemos empezado a cruzar el punto de inflexión. Apoyados por un grupo amplio de académicos y ambientalistas, junto con las universidades que acompañan el Pacto por la Vida estaremos reflexionado sobre todo esto en la Feria del Libro. En especial sobre el papel de la academia, que no puede seguir enseñando el business as usual (la economía del siglo XIX). Debe reconocer la amenaza contra la vida y la urgencia de cambiarlo todo, como pidió Hölderlin hace doscientos años: “Que cambie todo a fondo”.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey www.laredkln.org

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)