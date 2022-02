Lo simple y lo complejo

Escuché una pregunta en uno de los debates: ¿cuál es el principal problema de Colombia? Pobreza, hambre, corrupción, dijeron varios, y uno de ellos: ¡hay que quitarles la chequera! Así de simple. No sé si la pregunta fue más reduccionista que simple. Lo cierto es que cualquiera, medianamente informado, sabe que estamos frente a un panorama complejo de problemas que no pueden reducirse a uno. Todos estos problemas se conectan, de manera invisible, por un paradigma fallido: el desarrollo debe medirse por el crecimiento de la economía; por tanto, para progresar, y resolver todos los problemas, hay que seguir creciendo.



(También le puede interesar: El tubo n.º 2)

Cuando le preguntaron al presidente Eisenhower lo que debían hacer los ciudadanos para enfrentar la recesión, dijo: ¡comprar! ¿Comprar qué? ¡Cualquier cosa! Eso fue en 1950, y creo que a él se debe la receta. Estimular el consumo como fórmula del crecimiento. Si tienes dinero, compra, compra y vuelve a comprar, dice el Big Daddy en la obra de Tennessee Williams La gata sobre el tejado de zinc. Cuando le preguntaron a G. H. W. Bush, en 1992, lo que haría Estados Unidos para enfrentar el problema ambiental, fue más enfático (ya estaba el paradigma): no hemos venido aquí a negociar nuestro estilo de vida. Pero en 1970 un pensador del MIT, Jay Forrester, le dijo al mundo que por este camino iríamos hacia el desastre. Lo documentó mediante un modelo informático que relaciona los principales problemas globales (hambre, pobreza, medio ambiente, desempleo, agotamiento de recursos, deterioro urbano) con un punto de inflexión: el crecimiento. Dijo: “Lo que se necesita es un crecimiento mucho más lento, tipos de crecimiento muy diferentes y, en algunos casos, ningún crecimiento o crecimiento negativo”.



No pido que esto se debata por televisión, pero sí que quienes aspiran a gobernar en un momento de crisis global y tienen por ello la responsabilidad de trazar políticas de largo plazo abandonen por un momento el discurso de las fórmulas consabidas y se atrevan a cuestionar los paradigmas del siglo pasado. Las universidades deberían animar este debate. Se dice que los candidatos marcan bajito en términos de ideas, me niego a aplicar esta vara para todos. Si los medios hacen un esfuerzo y exploran preguntas más de fondo, ayudarían. Con eso podremos los electores discernir entre lo simple y lo complejo.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)