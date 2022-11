Lo más difícil

La banca multilateral de desarrollo debe transformarse para atender la emergencia climática. La financiación de la descarbonización debe girar hacia un enfoque mixto mitigación-adaptación. Atender a los países en vías de desarrollo para que puedan mejorar su resiliencia climática. Este enfoque debe incluir factores de no deuda, deuda sostenible o intercambio de deuda por servicios ecosistémicos. La primera ministra Mottley, de Barbados, puso el dedo en esta llaga desde el primer día de la COP27.



Subvencionar la transición justa y frenar la financiación incondicional a los proyectos carbonizados. El FMI propuso, desde 2020, ecologizar la recuperación económica poscovid. Y el Banco Mundial recomendó a sus países miembros abstenerse de apoyar proyectos basados en combustibles fósiles y suprimir progresivamente los subsidios a hidrocarburos. Esto fue acogido en el Pacto de Glasgow (2021). El BID y el BEI trabajan en esta misma dirección. Hoy, la situación en Europa es otra. Las señales de descarbonización efímera que produjo el covid fueron transitorias. Y como los bancos atienden más a los mercados que a la ciencia, desembolsaron, entre 2019 y 2020, US$ 55.000 millones por año, para proyectos de combustibles fósiles, mientras que la energía limpia solo recibió US$ 29.000 millones por año. El Acuerdo de París incluye una sola exclusión total: la quema de carbón térmico, y esto no se modificó en la COP de Egipto. Las organizaciones civiles y científicas propusieron una hoja de ruta para duplicar el financiamiento de la adaptación para 2025, asegurando un presupuesto de $ 100.000 millones al año. Pidieron alineamiento del sistema financiero con el objetivo 1,5 °C, y además: eliminar todo apoyo financiero y político, directo e indirecto, a los combustibles fósiles, incluido el gas, en todos los niveles de las instituciones. Apoyar una transición justa hacia un modelo de energía renovable bajo en carbono. Apoyar estrategias para ampliar las subvenciones y la financiación de concesiones para impulsar la transición ecológica. Descartar el apoyo a la captura, utilización y almacenamiento de carbono. Descartar tecnologías o combustibles de alta emisión que obstaculicen la rápida descarbonización para 2030. Piden que la BMD demuestre mayor compromiso con un nuevo mecanismo de financiación de pérdidas y daños. Mañana acaba la Cumbre, no creo que se resuelva el tema de la financiación, lo más difícil.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

