El Plan Energético Nacional 2050 debe actualizarse a la nueva meta de reducción de emisiones a que se comprometió Colombia en diciembre pasado. Ecopetrol también. Su presidente anunció que el Grupo espera contar con 400 MW de renovables para 2023, lo que significa aumentar en 100 MW su vieja meta. Anunció que con ello espera aportar a la meta del 51 % para 2030.

Si hacemos las cuentas, encontramos que a esa velocidad difícilmente llegaríamos al 20 %, que era la vieja meta nacional. Dijo también que en 2030, el 30 % de su producción estará constituido por gas. En un mundo que empezó este año con acciones ambiciosas en la transición energética es preciso acelerar la reconversión a energías renovables. No creo que en 2030 el mundo contemple el gas como una opción de futuro. Lo fue en la década pasada y pudo jugar un papel decisivo como combustible de transición. Pero el mundo cambió entre 2010 y 2020, y hoy se impone un salto mucho más difícil pero perentorio hacia la electrificación del transporte.



El gas podrá tener diez o quince años como jugador de la transición si en lugar de pensar en fracking piensa en hidrógeno verde. ¿Habló de hidrógeno verde el presidente de Ecopetrol? Sí. Dijo que “próximamente” empezarán un proyecto piloto en Piedecuesta para investigar posibilidades. Ojalá esa investigación sea rápida y concluya lo que ya sabemos: el enorme potencial del desierto de La Guajira para producir hidrógeno verde y la facilidad de inyectarlo en el gasoducto Ballenas.



Para no llegar tarde a los cambios del mundo, a todos convendría revisar con cuidado la orden ejecutiva que el presidente Biden presentó la semana pasada. Sus señales son inequívocas y urgentes. Citaré solo su frase inicial, pues resulta elocuente para calibrar su alcance: “Las medidas internas irán, mano a mano, con otras en el extranjero, en línea con el liderazgo internacional de EE. UU., pues el tiempo es limitado y la acción debe ser global.



En hidrógeno verde, podemos ver el caso chileno. Avanzan en un proceso de consulta para una Estrategia Nacional ambiciosa. Ya tienen, inclusive, un gremio del sector privado. El potencial de su desierto les permitirá pasar de importadores de combustibles a exportadores. Y cambiar su dependencia de la minería. Más ejemplos hay, pero se me acaba el espacio. El efecto Biden viene en camino, y si no aceleramos llegaremos tarde. Continuaré.



Manuel Guzmán Hennessey@GuzmanHennessey