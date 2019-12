La vergüenza

Creo que la cumbre de Madrid descubrió la decadencia de la diplomacia internacional en los asuntos del clima. El mundo (quiero decir, los ciudadanos organizados) no resiste otra vergüenza como la COP25. La ‘cumbre más larga’ de las 25 que ha habido. La verdad es que todas son largas (y tediosas), pues la metodología de la negociación, palabra por palabra, corchete por corchete, conspira contra los acuerdos.

El sistema casi que impide pensar y, algo más grave, atender los llamados de la ciencia. Por eso, el mundo demandará, muy pronto, que el lenguaje de la negociación sea reemplazado por el del diálogo. Que se escuche a los ciudadanos y se vaya allí a proponer soluciones basadas en la ciencia. La ruta que viene siendo explorada desde la cumbre de París: integrar los mundos de los actores estatales con los no estatales (académicos, científicos, empresarios, ciudadanos) no se refleja aún en las negociaciones, que siguen siendo de exclusividad de los gobiernos.



Por eso, mientras que en los espacios paralelos se pedían revisión de los mercados del carbono (las trampas del doble cálculo de algunos países), asignación de recursos para la adaptación y mayores ambiciones en reducción de emisiones, en los espacios oficiales se negociaban los paréntesis para acabar posponiendo para 2020 lo que debió enfrentarse desde 2015. Los derechos de emisión de carbono de los países no pueden reemplazar (ni mucho menos eludir) sus responsabilidades de reducción.

La necesidad de aumentar la ambición se sabía desde 2018, cuando los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) alertaron a la humanidad sobre el riesgo que significaría sobrepasar la barrera de los 1,5 °C. Pero los gobiernos ignoraron este llamado de urgencia y siguieron actuando como si la crisis climática fuera una posibilidad del futuro y no una realidad.



Los Estados más vulnerables estuvieron allí: las pequeñas islas, los Estados costeros, los que sufren hambrunas estructurales como los africanos y los del sur de Asia. Nada se dijo sobre financiación para ellos. Sobre la vergüenza desagregada de Estados Unidos, Brasil, China, India, Australia no alcanza esta columna. Algo bueno: Colombia recibió apoyo de Noruega, Alemania y el Reino Unido para seguir luchando contra la deforestación y anunció su neutralidad en carbono antes de 2050.



Deseo a mis lectores unas felices fiestas.

