La retirada sostenible

Algo aprenderemos. Que la forma de vida que llevábamos no sería sostenible lo sabíamos desde hacía mucho tiempo, la diferencia es que ahora lo comprobamos de una manera trágica. Insistir en el crecimiento ilimitado sería doblemente suicida, pensar en salidas que favorezcan la vida es lo sensato. Lovelock alcanzó a proponer una retirada sostenible. Pero su propuesta era teórica. Y no había pandemia; 170 académicos holandeses han redactado un manifiesto para el periodo poscovid-19. Aterrizan aquella idea en algo perfectamente realizable: el enfoque diferenciado del crecimiento.

¿En qué consiste? Aplicar políticas de decrecimiento sobre sectores contaminantes o no esenciales de la economía, y políticas de crecimiento verde (sobraría el adjetivo) sobre los sectores vitales. ¿Retirada sostenible de qué? De la economía intensiva del carbono. ¿Cómo? Pisando el acelerador de las transiciones hacia un mundo basado en energías renovables. Sobre el decrecimiento han escrito Latouche, Taibo, Turner, y sus teorías se estudian en universidades de Europa. Quizá debido a ello, 13 ministros de Ambiente escribieron la semana pasada una carta a la Comisión Europea para pedirle “no caer en tentaciones cortoplacistas en respuesta a la crisis actual”. Que usen el Pacto Verde como palanca para impulsar economías descarbonizadas.



Los ministros piden a los líderes que no se equivoquen condenando a “encerrarse en una economía de combustibles fósiles para la próxima década”. Y si genera empleo y resuelve problemas que no dan espera, mejor. Señora ministra de Minas y Energía, ¿sabía usted que la construcción de infraestructura de energía limpia genera hoy el doble de empleos por dólar que las inversiones en combustibles fósiles?



El dato es de la Smith School of Enterprise and Environment, de Oxford. Reunieron a 231 economistas (Hepburn, C.; O’Callaghan, B.; Stern, N.; Stiglitz, J. and Zenghelis, D.; 2020, ‘Will covid-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?’.). Ellos también recomiendan un enfoque doble: medidas fiscales para fortalecer el impuesto al carbono y acciones de corto plazo para mejorar el empleo: eficiencia de la construcción, gasto limpio en I + D, inversión de capital natural para la resiliencia y regeneración del ecosistema, educación para abordar el desempleo inmediato de covid-19 junto con las oportunidades de empleo estructural de la descarbonización. Algo se puede.



Manuel Guzmán- Hennessey

@GuzmanHennessey