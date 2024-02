La primavera bulliciosa

Coinciden las protestas agrícolas de Europa con los cincuenta años de un libro pionero: La primavera silenciosa, de Rachel Carson. Si seguimos contaminando la tierra y los alimentos con pesticidas y fertilizantes de origen químico, llegará un momento (decía Carson) en que en los campos no se escuchará el canto de los pájaros y se perderá, con ellos, la biodiversidad.



La respuesta que ofreció la civilización ante esta advertencia científica no fue la de controlar el uso de agroquímicos, sino la de multiplicar su uso. A esto se llamó la revolución verde: arar intensivamente la tierra para sembrar con la ayuda de fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Pronto reemplazamos la naturaleza orgánica de los oligoelementos por el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El resultado fue que se aumentó la producción de alimentos, pero no su calidad. Estudios demostraron que una manzana de 1950 contenía 28 veces más nutrientes que una manzana de hoy.

La revolución verde fue controlada por cinco o seis multinacionales químicas, que ofrecen al mismo tiempo venenos contra los insectos, nutrientes para los suelos y fármacos compuestos para curarnos de todos los males posibles, incluyendo los producidos por la ingesta de pesticidas y plaguicidas. La agricultura orgánica se basa en una lógica más cercana de la biología que de la química, en lugar de homogeneizar la vida se facilita su heterogeneidad: no arar los suelos, mantener cobertura vegetal, rotar y diversificar cultivos, abonar con materiales orgánicos.

En esa dirección iba Europa, pero las protestas de los agricultores llevaron a los gobiernos a revertir las medidas del Pacto Verde, que vienen desde el Acuerdo de París. Con razón se han opuesto organizaciones como Generations Future, que ha dicho que con ello retroceden quince años y que si bien la cuestión de los ingresos agrarios es un problema real para muchos agricultores, no es sacrificando la salud de la tierra y los seres humanos como resolveremos este problema.

La manera como el mundo decidió celebrar el cincuentenario de un libro esencial, el de La primavera silenciosa, no fue retomando sus enseñanzas, hoy mucho más necesarias que en 1962. No, fue protestando. La primavera bulliciosa que probablemente se avecina, en ciudades de Europa, no celebrará el retorno a la sensatez que un día perdimos, sino la orgía de una locura colectiva, cada vez más suicida y ecocida.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

