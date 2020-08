La hora de los filósofos

Saliendo del confinamiento, vamos entrando en el análisis. Entonces, los filósofos llevan la voz cantante. Pero, claro, quienes primero saltan a los medios son los ‘mediáticos’. Y si no tenían nada nuevo que decir, reciclan. El pensamiento filosófico prematuro (o apresurado) no parece lo mejor para entender la crisis. Más con lógica de periodismo que de filosofía, 7 de los más taquilleros publicaron Sopa de Wuhan.

En ¡abril! Son ellos: S. Zizek (¿rockstar?, provocador, vibrante); G. Agamben (ilustrado, activista, contemporáneo); J. L. Nancy (no me lo esperaba por aquí, profesor); Berardi (¡qué lucidez!); J. Butler (recomiendo leerla mejor en lavaca.org); P. Manrique (una española que se las trae, recomiendo seguirla en diario.es, vale la pena), y, por último, Byung-Chul Han, el coreano que da que hablar día de por medio. A mí me gustaría leerlos a todos en 2021 o 2022.



El debate entre colapso del sistema capitalista (Zizek) o renovación (¡ay, reinvención!) no es nuevo. Se vale retomarlo, pero hay que actualizarlo. Agregarle la complejidad de un sistema en proceso de bifurcación, diría. Plantear un ‘apague y vámonos’ (Zizek) es más simplista que realista. Han, por el contrario, no luce tan conservador cuando piensa que el capitalismo saldrá fortalecido porque sabe nadar en la crisis. Pero el problema, en ambos casos, es el análisis del cómo, asunto que requiere una reflexión más profunda. Por eso me gustó la entrevista que publicó este fin de semana Página 12, en la que Berardi (Bifo), más tranquilo y con cinco meses de ventaja sobre los velocistas (incluyéndolo), argumenta que dentro de pocos años asistiremos al colapso del orden económico global.



Sí, es lo mismo que viene diciendo Zizek, con la diferencia de que Berardi no proclama un socialismo romántico, utópico o caótico. Señala, justamente, la inminencia de un punto de inflexión que nos lanzará, inevitablemente, a una bifurcación. Ya lo había dicho Lazlo, y perdón porque me cite, aquí en EL TIEMPO. Berardi ilumina: entre barbarie o extinción hay un camino en el medio que debemos transitar con la ayuda de la filosofía: imaginar lo imprevisible, producirlo, provocarlo, organizarlo. Pero aterriza: el caos es el verdadero dominador de la época pandémica. Un caos que el capitalismo no puede someter. No hay una alternativa política visible en el futuro próximo.



Manuel Guzmán Hennessey@GuzmanHennessey