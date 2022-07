No hay que salir a hacer fiesta con la directiva europea que declaró el gas y a la energía nuclear como combustibles verdes. Doble error en la jugada, como se dice en el béisbol. Primero, no puede hacerse verde por decreto lo que evidentemente no lo es, y con relación a la nuclear de fisión, que tampoco lo es (pero por otras razones), no se puede equiparar su carácter de energía de transición con el del gas, que cada vez ve alejarse esta oportunidad que tuvo en la primera década de este siglo.



Hoy, la situación de la crisis climática es otra. La ciencia ha documentado que las catástrofes que se esperaban entre 2040 y 2050 probablemente ocurran entre 2030 y 2040. De manera que en lugar de prolongar la agonía de los fósiles hay que acelerar las transiciones.



La energía nuclear de fisión ha debido considerarse energía de transición desde hace mucho tiempo, debido a que no produce emisiones de carbono y facilita una energía barata, pero el miedo nuclear europeo jugó en contra de esta posibilidad y detuvo la investigación científica en nuclear de fusión atómica, que es (o era) la energía perfecta.



El gas natural ha debido declararse combustible de uso inevitable y transitorio debido a la situación de mercado determinada por la guerra de Rusia. Eso es otra cosa.

Transitorio es distinto de transición. Pero hacer fiesta y celebrar los mercados del carbón como si lo de Rusia fuera una bendición y no una estupidez es desconocer que Europa vive la mayor ola de calor de su historia. Adivinen los fiesteros a qué se debe esta ola de calor.



¿Puede Colombia darse el lujo de despreciar los beneficios colaterales de la guerra de Rusia y dejar de exportar carbón y petróleo? Yo creo que no, pero tampoco puede sumarse a la fiesta equivocada y creer ingenuamente que se trata de una fiesta perpetua. Colombia debe mantener y acelerar su estrategia de descarbonización 2050 porque todas las fiestas acaban, y más temprano que tarde volveremos a la realidad de una crisis que no solo no acabará por arte de una guerra, sino que se acrecentará porque está determinada por otros factores. El más importante de ellos: el uso intensivo de los combustibles fósiles que jalona el actual modelo económico del mundo.



Otrosí. Fiesta quisiera hacer para celebrar el libro de Laura García: Sin verlo venir. Buena literatura.

MANUEL GUZMÁN HENNESSEY@GuzmanHennessey

(Lea todas las columnas de Manuel Guzmán Hennessey en EL TIEMPO, aquí)