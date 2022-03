La doble potencia

En matemáticas existe el concepto de potencia doble: una segunda potencia con la misma base que la primera, pero cuyo exponente es el producto de los dos exponentes. Me apoyo en esta metáfora para señalar que Colombia puede convertirse en una doble potencia ambiental y climática, si articula de manera inteligente su transición energética con su carácter de potencia en biodiversidad. Es claro que nuestra prioridad en materia de acción climática consiste en conservar, restaurar y aprovechar el enorme potencial de biodiversidad de nuestros bosques; pero en transición energética, aunque no veremos reducciones significativas en términos de emisiones de carbono, hay una oportunidad. El enorme potencial de generación eólica y solar de nuestras costas.

Si Colombia aprovecha su posición geográfica, podrá convertirse en un exportador de energía generada a partir del sol, los vientos y el hidrógeno verde generado en La Guajira. Promigás inaugurará el próximo viernes un electrolizador en Cartagena para procesar e inyectar hidrógeno verde al gasoducto. Buena noticia. Si seguimos por esa línea ganaremos competitividad, no digo en el futuro, sino en el cortísimo horizonte de 2030.



Escuché al ministro Diego Mesa aplaudir la probable reactivación de las exportaciones de carbón y petróleo que pueden darse debido a la guerra de Rusia con Ucrania.

Bonanza efímera (si es que la hay) que nos distraería de un objetivo que va,

precisamente, en sentido contrario: descarbonizar, no prolongar la agonía del carbón y el petróleo. También aplaudió el parque eólico costa afuera que construirá en nuestro mar del Caribe la empresa Copenhaguen Infrastructure Partners. Aplauso, este sí, pertinente.



Voy a la potencia doble: si aprovechamos la transición energética basada en nuestra ventaja geográfica, y la articulamos con la oportunidad relacionada con la conservación, restauración y aprovechamiento de nuestros bosques –mecanismos de negociación de deuda, valoración de ecosistemas estratégicos, pago por servicios ecosistémicos y estrategias de naturaleza positiva que ya el Gobierno ha planteado en escenarios internacionales–, podremos convertirnos, en pocos años, en una doble potencia regional.



Otrosí: sobre la buena noticia de Promigás, recomiendo a los lectores dos columnas que escribí aquí en 2020 y 2021 (‘Hidrógeno verde’ y ‘Llegar tarde’). Me complace comprobar que hoy esto sea una realidad.

