La COP de Egipto

Ya es hora de que el mundo asuma la rectificación del rumbo de las negociaciones internacionales del clima. Es necesario diseñar, en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, una nueva gobernanza que nos devuelva la esperanza. El diálogo no puede detenerse, así haya que reconocer el fracaso de las cumbres globales. Mientras tanto, hay que hacer todo lo posible para que el fracaso de la COP27 deje a la humanidad un margen de maniobra.



Se ha dicho que tan solo nos quedan 8 años para tomar medidas de gran alcance y sin precedentes. Esto era difícil de lograr antes de la actual crisis de Europa, ahora resulta prácticamente imposible. Los científicos ya nos han notificado que pasaremos el umbral de 1,5 °C y que conoceremos, como consecuencia de ello, catástrofes en cadena.

No obstante, en este escenario crítico, veo a Colombia cumpliendo un papel de liderazgo en la región. Sus objetivos climáticos son los más ambiciosos de América Latina y su programa de Gobierno está centrado en la lucha frente al cambio climático. Con Lula en Brasil y reabierto el diálogo con el Gobierno de Venezuela es posible actualizar el Pacto de Leticia y proponer un cambio de enfoque en la conservación de la selva amazónica. América Latina debe enfrentar conjuntamente los desafíos de la adaptación. Es posible el diseño de una hoja de ruta articulada para la mitigación. La transición más importante no es la energética, sino la de la cultura. Cambiar el foco de una economía orientada al crecimiento por una sociedad centrada en la felicidad. El capitalismo desregulado que prometía potenciar las libertades acabó estimulando nuevas formas de esclavitudes. La globalización no nos hizo ciudadanos del mundo sino piezas funcionales de los mercados. Que sirva esta cumbre global para ir al fondo del problema y nos atrevamos, por fin, a cuestionar las bases de un modelo lesivo de la vida.

El papel de los jóvenes que asisten a estas cumbres no es el de aplaudir una burocracia decadente mediante la cual líderes ídem negocian el futuro, no de ellos sino de los hijos y los nietos de los jóvenes. Su papel es cuestionar, proponer y trabajar. Sigo creyendo que la esperanza está en la generación de la crisis climática. Que ya no está conformada por quienes hoy tienen 20 años, sino por los que acaban de nacer y estarán aquí en 2100.

