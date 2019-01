‘Fracking’ (I)

El precio del petróleo viene cayendo hace 4 años. Teniendo en cuenta este dato, la ley de financiamiento facilita un fondo de estabilización de los precios que proteja el equilibrio fiscal. ¿Esto y las expectativas de los no convencionales son el eje de la política energética para garantizar seguridad hasta 2050? ¿O será mejor admitir que la era del petróleo se acaba?



La IEA reconoció que el peak oil había llegado a su pico en 2006. Y pronosticó que “la producción de los yacimientos existentes habrá caído más de 40 millones de barriles diarios para 2035” (WEO, 2013). No obstante, este es el principal argumento para impulsar el fracking: la seguridad energética. Pero estudiosos como David Hughes cuestionan este entusiasmo. Sobre la expectativa de Estados Unidos de obtener independencia energética vía fracking dijo que “carecía de fundamento” (Hughes, 2013). Poco después se comprobó que tenía razón. La propia AIE admitió, en 2014, que había evaluado mal el yacimiento no convencional de Monterrey, California. El descache fue de la bicoca del 96 %.



¿Está comprobado que los yacimientos no convencionales de San Martín y Puerto Wilches garantizan la seguridad energética que los abanderados del fracking pregonan? ¿Tiene la Upme este dato? ¿O estaremos creando una burbuja, como parece que sucedió en EE. UU.?



En 2005 pronosticaban que para 2025 dejarían de depender de las importaciones provenientes de los países de la Opep, pero otro analista, Jalife-Rhame, descubrió datos deliberadamente abultados y escribió: “El modelo financierista prolonga su dolorosa agonía, y ahora parece el turno del fracking” (Jalife-Rhame, 2014:91). Ahora bien, es claro que extraer energías vía fracking es más costoso que hacerlo mediante técnicas convencionales. Las inversiones son, por naturaleza, de muy largo plazo. Las que empiecen antes de 2020 no se abandonarán antes de 2030, cuando el país deberá empezar una estrategia de descarbonización según su compromiso de Colombia en el Acuerdo de París.



Comprometer el país a la ‘dolorosa agonía’ de los combustibles fósiles vía fracking sería una actuación en contra de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Sugiero tener en cuenta el “principio Keystone” (K. C. Golden, 2013), según el cual “si queremos resolver la crisis del cambio global, en lugar de empeorarla formulando políticas favorables a la extracción ilimitada de combustibles fósiles, debemos dejar de empeorarla”.



@GuzmanHennessey